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糾眾「10人打1」遭盤查還滑手機　警喊全部蹲下！7少嚇到了

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▲▼南屯一行人糾眾打人逃逸，警方盤查竟漫不經心，遭警喝令蹲下。（圖／民眾提供）

▲南屯一行人糾眾打人逃逸，警方盤查竟漫不經心，遭警喝令蹲下。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

南屯26日清晨發生聚眾鬥毆情事，陳姓男子遭網路認識的王姓少年約出「聊天」，卻是設局找來其他9人持棒當街痛毆他。警方出動快打，火速逮捕王少等7人。少年等人見警竟漫不經心，無視警方，遭帶隊官喝令「全部蹲下」，這才乖乖配合盤查，警詢後依法送辦。

21歲陳姓男子在網路上認識17歲王姓少年，雙方疑似為細故不合，王少為教訓對方，26日清晨12點多假借約陳男出來聊聊天，實則另找來28歲廖姓男子等9名男女，準備教訓他。陳男不疑有他，到南屯區文心國小外赴約，一到卻遭10人持球棒追打，全身多處擦挫傷，王少等人隨後搭車逃逸。

第四警分局接獲民眾報案，立刻出動快打到場，除先通報119，將陳男送醫外，立刻調閱相關監視器，並出動多個警網，果然在文山東巷攔查到一輛可疑的銀色小客車，並請開車的廖男、20歲劉男、18歲林男、王姓少年及其他3位未成年男女下車盤查。

▲▼南屯一行人糾眾打人逃逸，警方盤查竟漫不經心，遭警喝令蹲下。（圖／民眾提供）

▲一行人打人遭警方盤查。（圖／民眾提供）

帶隊的張姓巡佐與4名員警要求7人出示身分證件，但少年與男子卻不停低頭滑手機，不把警察的話當一回事。「全部蹲下！莫名其妙！」帶隊官喝令下，一行人才趕快蹲下配合，隨後遭帶回派出所。


警方表示，7人中除了劉男，王姓少年等6人涉嫌持球棒毆打陳男，小客車上也起出6支疑似犯案用球棒。目前已鎖定另3名嫌疑人。陳男雖暫不提告，警方將依違反社會秩序維護法依法送辦。

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