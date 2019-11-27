汐止貨車追撞...轎車噴上分隔島！　路邊9機車全倒

▲新北市汐止區大同路26日晚間發生一起連環追撞事故。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

26日晚間汐止區大同路二段往基隆方向發生車禍，一輛自小客車疑變換車道時遭後方小貨車追撞，由於貨車閃避不及，貨車駕駛追撞前方小客車後連續撞倒路旁9輛機車，汐止警方獲報後到場處理，所幸小客車駕駛與貨車司機均未受傷，且兩人無酒駕情事，警訊後陸續通知受損車主與肇事司機協調後續賠償事宜。

▲新北市汐止區大同路26日晚間發生一起連環追撞事故。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，26日晚間約9點半左右，轄區大同路一段515巷口對面發生該起嚴重追撞車禍，王姓民眾駕駛的小貨車行經該處時，前方李姓民眾駕駛轎車打算從外側車道切入內向車道，王男因未注意行車狀況擦撞到李姓駕駛轎車的左後方，撞擊力道相當大導致轎車整個被推頂到道路中央分隔島上。

▲新北市汐止區大同路26日晚間發生一起連環追撞事故。（圖／記者張君豪翻攝）

貨車司機追撞後可能因為想閃避撞擊，貨車整個再朝右撞上路邊9輛機車後才停下，汐止警方接獲報案後趕赴現場處理，所幸兩人均未受傷，且經警方施行酒測兩人均無飲酒，僅無辜停放路旁的9輛機車被撞到，汐止警方根據車號陸續通知車主到場處理。

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