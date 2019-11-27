三訪東南亞！李佳芬籲僑胞回台投票：民進黨無法承擔中華民國

▲李佳芬赴東南亞替韓國瑜拉票。（圖／韓國瑜競選辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬26日抵達馬來西亞，這是她在韓國瑜成為總統候選人後，三度造訪東南亞。李佳芬26日參加馬來西亞韓國瑜後援會成立大會，她批評總統蔡英文讓台灣外交空間壓縮，又企圖消滅中華文化，怒嗆民進黨政府「無法承擔中華民國」。

李佳芬上台致詞時，感嘆人生真的很難說，上次訪馬來西亞，是以市長夫人身分來推銷高雄農漁產品，受到很多台商支持，很感謝，如今再訪，卻是以總統參選人妻子的身分來，人生真的無法規畫。

李佳芬指出，因國內太多民眾期許，讓韓國瑜重披戰袍，要打一場最難打的中華民國保衛戰，她呼籲僑胞們，用支持中華民國的精神，支持明年的中華民國最重要的保衛戰。

李佳芬說，台商披荊斬棘的精神，就是華人奮鬥不懈的精神，馬來西亞華僑也曾在國父孫中山創立中華民國時給予資助、支持，韓國瑜也曾跟幕僚說，中華民國雖然小，但力量無限大，因為有5千萬僑胞散布世界各地，發揮影響力。

談及民進黨政府執政，李佳芬說，在台灣，中華民國招牌逐漸萎縮，現任民進黨政府「無法承擔中華民國」，讓年輕人不認為中華民國是他們引以為傲的國家。她強調，韓國瑜將來會建立一個承擔責任、苦民所苦的政府，讓年輕人和國際接軌，並致力保存中華文化。