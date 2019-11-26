為攔小英車隊…屏東反年改示威失控傷警！4退休軍警遭判拘役

▲反年改退休軍警抗議時與警方發生推擠衝突。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐愷昕／屏東報導

4名退休軍警人員因不滿年金改革政策，2017年7月20日趁總統蔡英文前往屏東視察時，為了用「車擋車」的方式阻礙總統車隊前進，與當日執勤維安人員發生衝突，造成2名員警受傷。屏東地院審後，依妨害公務執行及傷害罪，判其中3人拘役30日、1人拘役15日，得易科罰金3萬、1萬5千元罰金。

總統蔡英文2017年7月20日前往屏東視察時，遇反年改團體抗議示威，導致車隊受阻無法前進。當中林、李、謝、黃等4名退休軍警，駕駛自家小客車及機車上路，在抵達屏東市大連路與興豐路路口時，故意擋住總統車隊，結果遭維安員警勸離，雙方在推擠中發生嚴重拉扯，2名員警受傷。

▲反年改退休軍警抗議。（資料照／記者林世文攝）

法院審理時，4人否認有對警察施暴，先是辯稱因員警著便衣，不知對方在執勤公務，隨後又說見警方拿出警棍，在抵抗過程中，為求自保才會有拉扯行為，但絕無傷害之意，而員警會受傷是自行跌倒導致的。

法官審酌，雖4名退休軍警均承認與員警發生肢體接觸，但皆否認有妨害公務及傷害員警的行為，不過依現場錄影畫面與截圖佐證，可判定林等4人確實有蔑視公務員依法執行職務的公權力，最後依妨害公務執行及傷害罪，判3人拘役30日、1人拘役15日，得易科罰金3萬、1萬5千元罰金。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►變態釣客「給100元」兩度誘男童到空屋 出庭瞎辯：他沒錢吃早餐

►為求復合化身超級工具人！發現自己是備胎…他氣炸硬上前女友下場曝