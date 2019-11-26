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參選縣長曾提0-6歲津貼6千元挨轟　蘇清泉：樂見民進黨跟進

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▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉對蔡總統跟進他去年提出育兒津貼政見，嘉惠年輕人，樂觀其成 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉對蔡總統跟進他去年提出育兒津貼政見，嘉惠年輕人，樂觀其成 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長、也是國民黨中央委員蘇清泉，2018年代表國民黨參選縣長時，提出0到6歲，每月育兒津貼新台幣6000元的政見，被批評、嘲笑指他在開芭樂票，如今蔡英文總統競選連任提出0到6歲每個月補助5000元育兒津貼，蘇清泉對此表示，「心裡真是百感交集」。但也樂見民進黨政府跟進造福百姓。

蘇清泉表示，去年他參選屏東縣長，提出的0到6歲每月育兒津貼新台幣6000元的政見，被當時的民進黨縣政府嘲笑、批評說他在開芭樂票；事隔一年，現在看到我們蔡總統，提出0到6歲每個月補助5000元育兒津貼，「心裡真是百感交集」。

蘇清泉表示，去年提出育兒津貼，事先參考世界各先進國家的人口政策，並請國民黨執政時代的財政部次長精算過才提出，如果屏東縣政府不任意亂錢，以縣府財政絕對可以執行，沒有想到引來冷潮熱諷。如今蔡總統跟進提出這項政策，「樂觀其成」。

他指出，屏東縣年出生率佔全國百分之四，蔡總統表示一年增加600億預算，屏東縣一年只要10多億元，可以有效幫忙年輕人一點忙，造福百姓，也是好事一樁。

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