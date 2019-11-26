遭爆料找間諜「資助韓國瑜」…向心、龔青夫婦配合調查「一問三不知」

▲向心夫妻遭爆料找間諜介入台灣選舉，檢方訊問後諭令限制出境出海，2人在訊問時相當配合，離開北檢後下榻君悅飯店。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

王立強於澳洲節目上受訪，稱受到香港的「中國創新投資」吸收當間諜，更爆料在台灣收購據點、組織網軍，企圖影響台灣選舉，而「中國創新投資」的執行董事向心、龔青夫妻，也「剛好」於24日晚間要從台灣出境，卻被調查局和移民署攔下。向心、龔青在25日晚間受訊時相當配合，北檢於26日凌晨2時許，諭令2人限制出境，他們離開後，下榻在君悅飯店，全案朝《國安法》偵辦。

王立強接受澳洲節目《60分鐘》訪問爆料，自己被向心夫妻吸收為間諜，並在台灣收購許多餐廳、IT公司，作為在台據點，若要對某人發出攻擊，還會發動網軍「出征」，讓目標的臉書消失；王立強更驚爆，曾向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美金（約新台幣8690萬元），讓韓國瑜急忙撇清「有收中共1塊錢就退選」。

向心夫妻被調查局攔下後，「中國創新」發出聲明，表示2人對王立強的爆料內容一無所知，更強調「王立強從來不曾是本集團的員工」；北檢25日晚間訊問時，向心夫妻除了對王立強爆料內容稱不知情外，其餘問題都相當配合，表示他們相當喜歡台灣，2人不時來台找投資機會，這次約在20日左右入境；2人此次是以香港護照入境，檢方將持續調查他們是否還有其他護照、在台金流、通聯紀錄，及以往的出入境紀錄，盡快釐清案情。

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