中國創新涉間諜案　查通聯追向心夫妻來台接觸的「商界人士」

▲檢調開始清查向心(圖中) 夫妻在台期間接觸過的商界人士。（圖為資料照／記者黃軍瑋攝）

記者劉昌松／台北報導

中國創新投資公司執行董事向心、龔清夫妻，被自稱是中國間諜的王立強（Wang Liqiang，音譯）指為組織上線，因此遭我司法單位在機場攔下約談。據了解，向心夫妻供稱不認識王立強，持觀光簽證來台自由行期間，見了不少各產業界人士，辦案人員已著手清查夫妻接觸過的商界人士，同時透過管道尋求澳洲政府提供相關資訊釐清案情。

▲向心夫妻和女兒曾申請在台投資1億元遭投審會駁回。（圖／經濟部投審會）

向心和龔清夫妻是香港2間上市公司中國創新、中國趨勢的執行董事與代理董事，夫妻2人和女兒曾在2016年申請在台投資1億元設立公司，但因夫妻倆背景上有國安疑慮，遭經濟部投審會駁回，提起訴願也失敗。

不過，向心和龔清近年仍多次以觀光名義進出台灣。據了解，夫妻倆名下沒有台灣不動產，但仍因為喜歡台灣，希望能有機會在台投資置產，如今持香港特區護照來台4、5天的行程，見了不少商界人士，範圍涵蓋多種產業，但沒有政界人士。

▲辦案人員正透過管道，希望取得王立強在澳洲的相關說法跡證。（圖／翻攝自The Age）

外媒報導，王立強向澳洲政府尋求政治庇護的說詞，包括供出自己遭向心夫妻吸收成為間諜。目前檢調已將2人手機備份送交數位還原，希望確認他們來台次數及在台行程、聯絡對象，著手清查他們見過的商界人士身分。

至於向心和龔清是否認識王立強，辦案人員正透過管道，希望取得澳洲政府提供相關協助，以釐清這起可疑的間諜案。

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