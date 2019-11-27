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「優質藍委」爆公務車打選戰　司機凌晨4點開始操…「很多委員也是」

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圖、文／鏡週刊

獲評鑑為優質立委的國民黨不分區立委柯志恩，這回投入板橋區立委選戰，面對民進黨對手羅致政尋求連任，柯志恩卯足全力，從早到晚忙著固樁拉票。但本刊接獲爆料，柯明明有私人車輛及司機卻放著不用，一大早就調派立法院公務車載她及助理跑選舉，雖然柯展現親民作風勤跑攤，卻讓立法院司機苦不堪言，消息因此不脛而走，也讓她濫用公務車跑選舉的行徑曝光。

▲柯志恩在11月6日清晨5點50分，搭乘立法院公務車前往板橋區東丘里，替準備前往花蓮參加公益研習活動的里民送行。（圖／鏡週刊提供，下同）

柯志恩一大早出門拜票拚選舉，卻犧牲立院公務車司機的睡眠時間。本刊掌握，柯志恩挾著現任立委資源，經常搭乘立法院公務車跑攤，司機天還沒亮就得出車載她和助理向選民拉票，連晚上也不放過，讓司機們苦不堪言，私下抱怨連連，消息因此不脛而走，就連不少立委也知情。

根據爆料者提供的影片，9月18日早上6點半，穿著粉紅色競選背心的柯志恩，現身板橋區中山里里民研習活動集合現場，和助理快步走上遊覽車，親切地向車上的里民寒暄問好，並一一和他們握手，里民們見到柯志恩現身，紛紛熱情地向柯道早安，顯見她前來送行這招確實頗受用。

國民黨不分區立委柯志恩，轉戰新北市板橋區角逐立委，一早就在街頭向民眾問好，卻傳出濫用立院公務車惹議。（翻攝柯志恩臉書）

本刊比對立法院預算書，發現當時載柯志恩前往現場的黑色NISSAN房車、車號ATB-2803，竟是登記在立法院總務處的公務車，由於柯志恩有私人車輛及司機，為何一大清早就調派立法院公務車載她去跑選舉行程？著實令人費解。

無獨有偶，11月6日清晨5點50分，天還沒亮，柯志恩又搭乘另輛黑色TOYOTA轎車前往板橋區，向東丘里舉辦前往花蓮禪光育幼院、太魯閣國家公園白楊瀑布以及水濂洞、石梯坪等地的二天一夜公益研習活動里民送行。

就在遊覽車出發的前一刻，穿著競選背心的柯志恩急忙和助理上車，逐一向參加活動的里民握手問好。本刊比對立法院預算書，柯所搭乘車號8552-QZ的這輛TOYOTA轎車，也是登記在立法院總務處的公務車。

不只如此，11月9日早上6點多，柯志恩又搭乘黑色HONDA房車現身在板橋街頭，車子就停在紅線上，緊靠著遊覽車旁，柯志恩下車後同樣熟練地飛快上遊覽車，逐一向車上的民眾握手致意，當時她所搭乘的車號1523-QT轎車，也是隸屬立法院總務處的公務車。

  1. 11月9日早上6點多，柯志恩穿著競選背心搭乘公務車到板橋，飛快上車替參加活動的里民送行。（讀者提供）
  2. 11月11日晚上7點，柯志恩再度搭乘立法院公務車前往板橋浮洲地區參加護國延義宮的文化祭活動，不忘爭取選民支持。（讀者提供）

11月11日晚上7點，柯志恩到板橋浮洲地區香火鼎盛的護國延義宮，參加由廟方及地方青商會與議員、里長所共同舉辦的文化祭活動，與里民同樂，廟方還邀請布袋戲大師黃海岱的五洲園黃家班演出，並免費贈送壽桃及安排液晶電視等摸彩活動，當時柯所搭乘車號ATB-2803轎車，同樣是立法院的公務車。

由這些影片看來，柯志恩一週被拍到3次，而且經常在清晨5、6點就使用立法院的公務車，司機必須在4點多就起床出門接她，致嚴重壓縮睡眠時間。

  1. 柯志恩為打贏選戰跑透透，一早就上遊覽車替參加公益研習活動的選區里民送行，不但握手問好，還擁抱致意，展現高度親和力。（翻攝柯志恩臉書）
  2. 柯志恩明明有私人司機及房車（圖），一早勤跑基層拉票，卻仍派用立法院公務車惹議。（讀者提供）

針對柯志恩遭爆料一早使用公務車跑選舉行程，柯志恩表示，「我們現在都用自己的車，我自己有車子，譬如說，我從立法院去公祭，這用公務車沒有問題，最近立法院很多人在講這件事，很多委員也是這種情形。」柯還強調，有些公務行程要怎麼做區隔？現在她全都用自己的車子在跑行程，之前有些界線仍需要再釐清。


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