「優質藍委」爆公務車打選戰　 司機凌晨4點開始操…「很多委員也是」

圖、文／鏡週刊

獲評鑑為優質立委的國民黨不分區立委柯志恩，這回投入板橋區立委選戰，面對民進黨對手羅致政尋求連任，柯志恩卯足全力，從早到晚忙著固樁拉票。但本刊接獲爆料，柯明明有私人車輛及司機卻放著不用，一大早就調派立法院公務車載她及助理跑選舉，雖然柯展現親民作風勤跑攤，卻讓立法院司機苦不堪言，消息因此不脛而走，也讓她濫用公務車跑選舉的行徑曝光。

▲柯志恩在11月6日清晨5點50分，搭乘立法院公務車前往板橋區東丘里，替準備前往花蓮參加公益研習活動的里民送行。（圖／鏡週刊提供，下同）

柯志恩一大早出門拜票拚選舉，卻犧牲立院公務車司機的睡眠時間。本刊掌握，柯志恩挾著現任立委資源，經常搭乘立法院公務車跑攤，司機天還沒亮就得出車載她和助理向選民拉票，連晚上也不放過，讓司機們苦不堪言，私下抱怨連連，消息因此不脛而走，就連不少立委也知情。

根據爆料者提供的影片，9月18日早上6點半，穿著粉紅色競選背心的柯志恩，現身板橋區中山里里民研習活動集合現場，和助理快步走上遊覽車，親切地向車上的里民寒暄問好，並一一和他們握手，里民們見到柯志恩現身，紛紛熱情地向柯道早安，顯見她前來送行這招確實頗受用。

本刊比對立法院預算書，發現當時載柯志恩前往現場的黑色NISSAN房車、車號ATB-2803，竟是登記在立法院總務處的公務車，由於柯志恩有私人車輛及司機，為何一大清早就調派立法院公務車載她去跑選舉行程？著實令人費解。

無獨有偶，11月6日清晨5點50分，天還沒亮，柯志恩又搭乘另輛黑色TOYOTA轎車前往板橋區，向東丘里舉辦前往花蓮禪光育幼院、太魯閣國家公園白楊瀑布以及水濂洞、石梯坪等地的二天一夜公益研習活動里民送行。

就在遊覽車出發的前一刻，穿著競選背心的柯志恩急忙和助理上車，逐一向參加活動的里民握手問好。本刊比對立法院預算書，柯所搭乘車號8552-QZ的這輛TOYOTA轎車，也是登記在立法院總務處的公務車。

不只如此，11月9日早上6點多，柯志恩又搭乘黑色HONDA房車現身在板橋街頭，車子就停在紅線上，緊靠著遊覽車旁，柯志恩下車後同樣熟練地飛快上遊覽車，逐一向車上的民眾握手致意，當時她所搭乘的車號1523-QT轎車，也是隸屬立法院總務處的公務車。

11月11日晚上7點，柯志恩到板橋浮洲地區香火鼎盛的護國延義宮，參加由廟方及地方青商會與議員、里長所共同舉辦的文化祭活動，與里民同樂，廟方還邀請布袋戲大師黃海岱的五洲園黃家班演出，並免費贈送壽桃及安排液晶電視等摸彩活動，當時柯所搭乘車號ATB-2803轎車，同樣是立法院的公務車。

由這些影片看來，柯志恩一週被拍到3次，而且經常在清晨5、6點就使用立法院的公務車，司機必須在4點多就起床出門接她，致嚴重壓縮睡眠時間。

針對柯志恩遭爆料一早使用公務車跑選舉行程，柯志恩表示，「我們現在都用自己的車，我自己有車子，譬如說，我從立法院去公祭，這用公務車沒有問題，最近立法院很多人在講這件事，很多委員也是這種情形。」柯還強調，有些公務行程要怎麼做區隔？現在她全都用自己的車子在跑行程，之前有些界線仍需要再釐清。



更多鏡週刊報導

【立院司機我家的2】比當兵還操 立院司機4點起床載柯志恩跑選攤

【立院司機我家的3】狂電副總統遊金門搭公務車 她把司機操更凶

【立院司機我家的4】痛斥藍不分區名單 優質立委：害我戰死沙場