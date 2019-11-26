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土耳其無視美國制裁！　測試F-16戰機VS.S-400防空系統

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▲▼土耳其空軍的F-16戰機。F-16,F16,戰隼（圖／翻攝自土耳其空軍官網）

▲土耳其將用自己的F-16戰機，測試新部署的俄製S-400防空系統。（圖／翻攝自土耳其空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

土耳其不但下定決心要部署俄羅斯製的S-400防空飛彈系統，而且還使用美製戰機F-16測試S-400的雷達偵測，完全無視這番舉動可能會刺激美國做出新一波的制裁。

根據《彭博社》（Bloomberg News）報導，不具名的土耳其國防部官員24日指出，土耳其的F-16戰機25、26日將在首都安卡拉近郊，進行低空與高空飛行，測試S-400防空系統的雷達性能。報導曝光後，土耳其軍方已經完成了F-16對S-400的測試。

土耳其為美國的北約盟友，也是F-35隱形戰機的共同研發國之一，美國認為S-400的系統與北約系統武器不相容，但是擔心土耳其會自行整合，造成機密參數洩密給俄羅斯，所以禁止土耳其軍購F-35。

▲▼俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）

▲俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）

但是土耳其強調，S-400與北約武器系統不相容，所以不會將S-400與北約武器整合，也不會對北約的盟友造成威脅。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）之前會晤美國總統川普時表示，即使冒著被制裁的風險，土耳其不會放棄部署S-400。外媒評論指出，艾爾段仍然相信與川普的私交，可以避免美國對土耳其做出進一步的制裁。

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