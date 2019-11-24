館長陸戰隊時期「3000公尺11分」　辛酸往事曝光：想把正確的訓練帶進軍中

▲館長指出，陸戰隊時期他3000公尺11分20秒內跑完。（圖／翻攝自飆捍臉書）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢因為計畫與國軍合作，傳授新式的體能與格鬥戰技，遭部分退將與黑粉質疑其專業性，甚至還有人以當初館長爬象山輸給郭台銘來嘲諷。對此館長在臉書中指出當年他在陸戰隊時期的體能3000公尺可以跑進11分20秒內，也曝光了過去的辛酸往事，才讓他堅持想把正確的訓練帶進軍中。

館長在臉書貼文表示，「有人以現在的體能評論我，我很多同學跟長官都還在海軍陸戰隊，我以前一天至少跑13000公尺，放假回蘆洲都跑兩小時堤防，這很多蘆洲朋友都知道」。

館長指出過去的訓練，「開合跳一開始一定要跳破千，俯臥撐一天幾百起跳」，不相信的人可以找他當時帶過的兵，或是他還在陸戰隊的學弟，可以去問問「我當兵有多飆」，5000公尺22分內團體跑完，3000公尺11分20秒內。

▲館長日前直播指出，很多不正確的訓練導致當兵根本是在摧殘體能。（圖／翻攝自館長成吉思汗）



館長話鋒一轉提及了辛酸往事，到了退伍他還在跑直到膝蓋受傷，因為過去在軍中每次都背兩挺「74機槍」攻山頭，當年在三軍基地演訓時硬衝就已經受傷，後來還發生爬山時扭傷腳，隔天用單腳硬跑3000公尺的事件，「我當兵受的傷害持續不斷，所以我才想把正確的訓練帶進軍中」

網友在館長的臉書中留言表示，「他們認為：重訓只會會中看不中用，跑步掃地才是國軍訓練之精髓」、「陸戰隊這樣我絕對相信。因為我們也是這樣被長官帶的。真的被操死」、「基本上過去一直以來舊國軍的體能訓練，增進體能是次要，展現淫威與處罰才是主要」、「就是因為知道你這套很硬，才不讓你帶入國軍操練」、「科學化訓練，不要像早期一樣土法煉鋼」、「支持科學練兵，杜絕軍隊迷信訓練法」。

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