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俄羅斯贈2架米格29　蒙古1988後再度擁有戰鬥機

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▲蒙古總統巴圖勒嘎和俄羅斯總統普丁。（圖／美聯社）

▲蒙古總統巴圖勒嘎和俄羅斯總統普丁。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

蒙古在26日收到俄羅斯贈送的2架米格29戰鬥機（MiG-29），這是近30年來首次得到戰鬥機，在此之前，除了6架直升機和3架運輸機以外，他們沒有任何空軍的運輸裝備。而蒙古在1924年11月26日廢除了君主立憲制，成立蒙古人民共和國，因此11月26日也是蒙古的「獨立宣布日」。

綜合外媒報導，蒙古曾在1980年代時，擁有過10架米格21和10架米格17的戰鬥機，但由於難以維持運作，所以在1988年將它們都拆解，只留下6架直升機和3架運輸機。

由於蒙古是內陸國，因此海軍比空軍的規模更小，只有3艘拖船和7名海軍，且裡面只有一艘拖船「蘇赫巴托爾號」可以下水作業，並在庫蘇古爾湖執行任務。不過蒙古的陸軍規模就很大，不但擁有470輛戰車，另外還有630輛裝甲車和300輛牽引砲。

▲米格29戰鬥機。（圖／美聯社）

▲米格29戰鬥機。（圖／美聯社）

蒙古位於俄羅斯和中國的交會處，是僅次於哈薩克的世界第二大內陸國，但人口僅300萬人，因此也是世界上人口密度最小的國家。另外，蒙古由蒙古族和其餘突厥系的少數民族組成，境內還有少量的華裔和俄羅斯裔人。

13世紀時，成吉思汗統一蒙古各部落，他的子孫們也通過戰爭到處擴張建立了版圖龐大的蒙古帝國，其中最出名的便是中國的元朝。然而元朝滅亡後，在1961年時臣服於清朝，並分為內蒙古和外蒙古。如今內蒙古則變成中國北部的自治區，而外蒙古則通過層層打壓後在1924年獨立，並在1949年和中國建交。

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