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王立強的「老闆」向心還有老闆？　丁衡高上將是慣性和精密機械專家

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▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲自稱是中國間諜的王立強（Wang William Liqiang，音譯）。（圖／翻攝自The Age）

記者林彥臣／綜合報導

自稱中國間諜的王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）向澳洲投誠，不僅詳細描述如何影響台灣、香港、澳洲的選舉，還指出接受香港「中國趨勢」、「中國創新」總裁向心（Xiang Xin）夫妻的吸收，表面上為一般的勞雇關係，實際上則是指派他任務的間諜上線。法務部調查局和內政部移民署24日掌握向心和妻子龔青正在台灣，趁他們要搭機離境前，將2人帶回訊問。

王立強對澳洲媒體指出，「中國趨勢」和「中國創新」表面上是一般的中資公司，實際上是隸屬「總參」（現為中央軍委聯合參謀部情報局）的間諜據點與指揮所。

▲▼涉「王立強」案　中國創新執董向心夫妻離台前遭調查局留置約詢。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲涉「王立強」案　中國創新執董向心夫妻離台前遭調查局留置約詢。（圖／記者劉昌松翻攝）

根據報導，「中國趨勢」和「中國創新」是中國在1997年香港回歸之前就做好的部署，向心受中國軍方高層聶榮臻之女聶力，以及聶榮臻的女婿丁衡高上將的委派，指派他以向心之名在香港收購兩家上市公司，但事實上向心也不是他的本名。

丁衡高於1931年出生，今年88歲，慣性和精密機械專家，中國工程院院士、中國人民解放軍上將，曾任中華人民共和國國防科學技術工業委員會主任，其妻聶力是聶榮臻元帥之女，1988年被授予少將軍階，1993年7月24日晉升為中將。

軍情局前副局長翁衍慶對於王立強的描述，提出10點質疑，其中還包括王立強聲稱上級單位是「總參」（中國人民解放軍總參謀部），但習近平上任後進行軍改，「總參謀部」早已改成「中央軍事委員會聯合參謀部」，底下負責情報的部門也有更換名稱。

根據大陸「知乎」指出，中國的情報系統分為國安和軍情兩個系統，軍情的部分主要為過去隸屬於總參的「總參二部」，總參二部被外界俗稱為「情報部」，相當於台灣的國防部軍事情報局，總參二部負責兩大核心工作，包括蒐集和分析軍事、政治情報，以及對外軍事交流，總參二部下設多個局級單位

文章指出，「總參二部」其中一局主要負責香港和台灣的情報蒐集，下面有五個辦事處，廣州工作處、北京工作處、天津工作處、上海工作處、瀋陽工作處，其中廣州工作處主要負責台灣與香港的情報工作，上海負責美國與西歐的情報工作，瀋陽負責俄羅斯、日本與東歐國家的情報工作。

▲▼間諜,情報,指紋。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

▲過去的「總參二部」為中國主要的情報組織。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

根據了解，二部有專門機構培訓軍情人員，培訓項目包括諜報技巧和語言能力，二部有專門機構培訓軍情人員，培訓項目包括諜報技巧和語言能力。原總參二部部長羅宇棟少將還曾擔任南京外交學院院長，南京外交學院現更名為解放軍國際關系學院，該院前身是中國人民解放軍793外國語學院，文革後從張家口遷至洛陽和南京，分為兩個學院。這就是二部培訓諜報技巧和外語能力的學校。

也因為這個原因，因此很多人質疑王立強身為一個諜報人員，卻沒有相應的英文能力，且還負責必須常用英語溝通的香港，這是很啟人疑竇之處。

2016年大陸因為「深化國防」與「軍隊改革」的原因，中國人民解放軍總參謀部情報部撤銷，　　　　　　　　之後成立中央軍委聯合參謀部情報局。

由於王立強所描述的內容真假莫辨，有人認為如果證明王立強是「假投誠，真移民」；也有人認為萬一他是奉命充當「假間諜」，最後底牌掀出出，可能會因此鬆懈認為中國對台的滲透或統戰都是假的：也有人認為，王立強本身是否為真的間諜根本不重要，很可能是「五眼聯盟」之一的澳洲，故意將長期蒐集到的情報透過王立強陸續爆料。

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