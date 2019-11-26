女同事下體癢炸「狂攪黑森林」要聞嗎　她一聽神秘皮囊聲…崩潰：WTF

▲女同事直接抓黑森林！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「拜託各位女生生病去看醫生！」一名女網友苦訴，坐隔壁的女同事生活習慣爆差，每天有抓不完的癢，手不時會伸到私密「黑森林」探索一番，甚至還會叫原PO聞月經味，讓她崩潰不已。

一名女網友在臉書《爆怨公社》討拍，每次上班都難以專心工作，原因超崩潰，「身邊有一個奇女子，下體總是很癢」，原PO還原日常情景，女同事會奪命連環抓，「每次我不經意的回頭，都會看到她抓下體的畫面，有時候還抓出皮囊的聲音，（沒錯，是伸進去抓）！」

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一天緊密相處時間長達8至9小時，彼此勢必會有互動，原PO焦躁透露，「文具、椅子，上班會使用到的東西，我都不敢讓她碰，碰了也會噴酒精消毒。」更錯愕的是，某次好端端處理公事，原PO忽然聞到陣陣臭味，下意識問了隔壁同事，只見對方抓一抓下體，回應「會不會是我月經來的味道，妳要聞一下嗎？」快暈倒的原PO內心爆粗口「What the f*** 」，事後才發現「是她腳臭！」

差點精神分裂的原PO哀號，「都成年了，在大庭廣眾下這樣真的非常難看，還有…其實她外觀還算可以，看不出來有這個壞習慣，只是衛生習慣不太好，常常頭髮沒梳，油膩膩的出現。」至於癢到母湯的女同事的確看過醫師，「但抓癢的行為沒有停過…我很想跟他說這樣不好但開不了口，如果大家是我會怎麼辦？」

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▲網友幫QQ！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

討拍文曝光後，驚呆眾多網友們，明明隔著螢幕也莫名覺得癢了，「這篇有味道」、「遞給她一張皮膚科的名片，跟她說那裡還不錯」、「聽你的形容，隔著螢幕我都感覺到胎哥」、「應該是婦科病，妳要小心被傳染」、「會不會長蝨子」、「只有我想知道她有男友嗎」、「鏈珠菌感染吧！那爆炸癢，癢到我抹綠油精都沒有用，要保持清潔乾燥然後塞藥，1個禮拜就好了」。

有苦主分享，「我也有一位這樣的同事，一直不停的抓下體，吃東西把舌頭伸出來再把食物捲回嘴裡」、「我還看過一個女的在搭捷運抓完下體又拿起來聞，聞完又抓下體無限輪迴！」、「我也有個同事，全身常常看起來髒髒的，渾身異味，然後也會一直抓下體，有一次還讓我看見手伸進去，也看過拉內褲過（聽到聲音），我的東西也都不敢讓他碰啊啊啊啊啊，我們一樣」。

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