14歲天真弟「拿53顆磁力球DIY塞下體」　隔天上課內褲吸滿血水…捧肚求救爺爺！

▲14歲男孩天真將巴克球塞進陰莖內。（圖／翻攝自武漢晚報／WIKIPEDIA下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代小孩的玩具越來越多元，近期在兒童界轟動的玩具「Buckyballs」（巴克球）同樣在中國受歡迎。但日前一名武漢14歲男孩，因出於好奇心竟將53顆磁珠塞進自己的生殖器官中，導致於下體嚴重出血，因為疼痛難忍最後只好告訴祖父，送醫後連醫護人員都相當震驚。

根據英國《每日郵報》報導，這名男孩名叫江華，近日相當沉迷於「Buckyballs」這個小磁珠玩具，該玩具擁有超強的磁力，並且通過磁力可以將珠子造型任意轉換，而天真的他，竟想到將磁珠塞入自己的尿道內，最後卻發現完全取不出來。

江華因為取不出卡在尿道內的磁珠，因此想到在塞其他顆進去，讓磁珠相互吸引拉長之後，再慢慢拿出來，卻沒想到就這樣越塞越深，最後開始異常疼痛。江華隔天下課後，因為內褲已經不斷被血水浸濕，且下腹部、尿道痛到無法站立，所以只好開口向祖父求救。

江華祖父聽聞他竟將小珠子塞進尿道內，立刻帶他到醫院。醫療人員替江華照X光時，他已經臉色蒼白、嘔吐、頭暈，而片子也顯示一長條的磁珠就卡在他的陰莖內，於是緊急用手術的方式取出。

▲巴克球隱藏許多風險。

院方表示，不久前也有一名12歲的小男孩發生這樣的情況，甚至磁珠已經被推到膀胱的地方，導致嚴重的腹痛，還這樣忍了70天。「這些孩子都天真的以為可以用磁力、或是推擠的方式取出，但若是磁珠傷害到器官，很可能會造成穿孔的危機」，更呼籲這樣的玩具需要家長陪同玩。

曾在2012年轟動一時的「Buckyballs」是一款相當有磁力的小鐵球，可以因為磁力變換成各種不同的樣貌，但因研發公司上訴後，再度於美國與世界各地重新上市。