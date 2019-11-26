尷尬了！受黨紀約束　國民黨不同意徐榛蔚輔選傅崐萁

▲傅崐萁以無黨籍身分宣布參選。（圖／記者蕭可正攝）

記者徐政璿／台北報導

花蓮縣前縣長傅崐萁21日以無黨籍之姿、在妻子及國民黨籍縣長徐榛蔚的陪同下，大動作登記參選立委，與國民黨籍立委提名參選人黃啟嘉、民進黨現任立委蕭美琴形成「三腳督」。不過，國民黨考紀會主委魏平政表示，花蓮縣長徐榛蔚日前報請黨中央為前花蓮縣長傅崐萁輔選，因受限黨紀約束，黨中央礙難同意。

韓國瑜原本安排27日到花蓮參加黃啟嘉聯合競選總部成立大會的行程，已確定取消。韓陣營人士表示，在人情壓力下，韓國瑜為了「兩邊都不得罪」，本週的東部行程跳過花蓮。

韓國瑜目前尚未明確表態，日前談及傅崐萁以無黨籍參選立委受訪僅表示，「這有兩個層面，一個情感、一個政黨，到時候大家一定會了解我的選擇。」

國民黨考紀會主委魏平政表示，花蓮縣長徐榛蔚日前報請黨中央為前花蓮縣長傅崐萁輔選，因受限黨紀約束，黨中央礙難同意，若徐榛蔚以及其他黨籍同志違紀輔選傅崐萁，按照規定，違紀輔選按情節輕重可處停權到撤銷黨籍。

根據民國109年中華民國總統暨立委選舉國民黨黨員行為規範規定，國民黨黨員不得為非國民黨提名的候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選的行為，或具名擔任該候選人競選組織任何職務；但若國民黨黨員與友黨或無黨籍參選人有配偶、直系血親等特殊情況，或基於重大政治任務需要考量，得專案報請黨中央核准。

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