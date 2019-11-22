快訊／F-16V戰機採購案　立院三讀通過2472億特別預算

▲中央政府新式戰機採購特別預算案三讀通過敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院日前編列2472億3883萬元特別預算，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機，立法院會22日三讀通過「中央政府新式戰機採購特別預算案」，其中減列1000萬元、科目字調，軍方預計12月與美方簽署發價書。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁公司與漢翔，共同在台中將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來擬部署台東志航基地。

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



立法院會於上月29日三讀通過《新式戰機採購特別條例》，規定本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算編列。根據期程，我方將在2023年至2026年獲得66架F16V戰機。

隨後行政院會上月31日通過特別預算案，2020年至2026年共編新台幣2472億3883萬元，並送請立法院審議。行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發、財政部長蘇建榮及主計長朱澤民也於12日赴立法院就「中央政府新式戰機採購特別預算案」進行報告，並備質詢。

立法院財政委員會與外交及國防委員會13日舉行聯席會議，就「新式戰機採購特別預算」進行審查，最終經初審通過減列1000萬元、科目自調。

立法院會22日三讀通過「中央政府新式戰機採購特別預算案」，其中減列1000萬元、科目字調，軍方預計12月與美方簽署發價書。空軍參謀長劉任遠中將13日曾表示，若預算案能順利在立法院三讀通過，預計12月與美方簽署發價書。

嚴德發日前證實，本次採購之66架分為單座56架、雙座10架，共需107名飛行員，人力需求是按照座艙比分配，會從既有的第四、第五聯隊抽調成熟飛行人力，將從2022年至2025年陸續抽掉，2026年回全部歸隊。空軍自明年起在官校正期生和飛常班隊招募都會增加員額，藉此補充給第四、第五聯隊，相關規劃都已經完成。

▼中央政府新式戰機採購特別預算案三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）



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