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代收電費「1萬9變4萬9」　桃園社區保全半年私吞近百萬

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▲大樓,房（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲劉姓男子在桃園一社區擔任行政保全時，為貪取錢財過好日子，暗地私吞了93萬多元的社區公款（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

劉姓男子2017年10月起在桃園一社區擔任保全，為了貪取錢財讓自己過好日子，他利用代收管理費、停車費等社區支出時，在短短半年內侵占了93萬多元。法院審理後認為，他貪財動機是為自肥自利，一點也不值得寬恕，過程中還涉嫌偽造取款單金額詐領電費，最後依業務侵占、偽造文書罪，共判他1年5個月有期徒刑。

據判決，36歲的劉男2017年10月4日至2018年4月17日在一保全公司任職，當時他被派至桃園一社區擔任行政保全，除基本的安全管理外，還負責代收社區管理費、廣告費、停車費等各項社區支出，但他收到錢後卻占為己有，未依規定存進社區公款帳戶，前前後後一共侵占了93萬多元。

劉男2018年3、4月間，要替社區繳納19099元的電費，待銀行取款憑條額填妥完，經財務委員會確認蓋章後，他在領錢時偷將上方數字改成49099元，順利多領了3萬元，全數納入自己的私人帳戶，直到管委會發覺有異，全案才曝光。

法院審理時認為，劉男為牟取錢財想過好日子，竟動歪腦筋私吞他人財產，在倫理道德上完全沒有值得寬恕的地方，且他侵占金額高達93萬多元，對社區而言也並非一筆小數目。雖然事發後劉男的保全公司已先將社區損失全數償還，但他至今仍未還公司任何一毛錢，看不出來有誠意想為自己的錯誤善後，考量他犯後坦承犯行，最後依業務侵罪判他1年2個月、偽造文書罪3個有期徒刑，得易科罰金9萬元。

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