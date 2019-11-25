大叔扮「三星總經理」把妹過夜　帶走鑽戒項鍊買早餐...她等到下午崩潰了

▲已婚男假冒黃金單身漢「韓國三星總經理」身分，騙走女子的鑽戒、項鍊及盜領其帳戶等，遭判刑5月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

已婚男子阿隆在LINE上以「單身韓國三星總經理」的身分猛烈追求一名女子小魚（均為化名），小魚也漸漸對這「條件不錯」的男子動了心，終於答應見面。約會第一天，2人就一起在旅店度過美好的一夜，小魚甚至把帳戶密碼交給阿隆，連鑽戒、項鍊也借他「欣賞」帶出去「買早餐」，不料，阿隆從此一去不回頭，小魚才驚覺自己遇到騙子！

50歲的阿隆於2018年2月用假身分接近小魚，並自稱其父親是韓國三星公司在台灣地區的總代理，自己則是該分公司的總經理，博取小魚好感後，同年3月14日下午，2人相約碰面吃飯、唱歌，晚間再到台北車站附近的旅店投宿。

隔日上午9時許，阿隆為「詐乾」小魚，謊稱將錢存入他的郵局帳戶內，就能協助小魚清償卡債，還說可以幫她維修手機，使小魚信以為真，將所有的郵局帳戶金融卡及密碼、2支價值共計3萬8千元的韓國三星廠牌手機交給阿隆。

阿隆再繼續佯稱，想欣賞配戴在小魚身上的鑽戒及白金項鍊，價值共約12萬元，小魚也同意了，於是阿隆將鑽戒及白金項鍊配戴在自己身上後，並以幫小魚買早餐為名而遁離旅店。小魚空等阿隆到下午2時許，才驚覺不對勁，馬上查郵局帳戶發現，已遭領取1萬8810元。

法官認為，雖然2人以13萬達成和解，但阿隆迄今一毛都沒付給小魚，儘管阿隆有坦承犯行，在考量一切情狀後，依阿隆犯詐欺取財罪，判處5月徒刑，可易科罰金15萬元，並沒收犯罪所得的手機、鑽戒、項鍊及盜領現金，或追徵其價額。

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