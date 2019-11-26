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人妻討拍討上床...澎湖男邪笑：雙腿開開隨便我！她遭「暴力交疊」穿內褲淚崩

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▲▼外遇 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲人妻出軌慘成把柄，遭小王強借8萬又暴力性侵。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者戴若涵／高雄報導

澎湖一名男子阿九（化名）2016年與因丈夫外遇心情不佳的人妻小綠（化名）在民宿內發生性關係，他因此抓住對方把柄，分3次向小綠借款共8萬元，最後又假借還款名義將對方約出，暴力推頭撞牆、掐脖性侵得逞，還威脅「要死一起死」等語。法院依強制性交罪判阿九有期徒刑4年8月，另依恐嚇罪處有期徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，小綠2016年2月因丈夫外遇約阿九外出訴苦，2人在民宿房間發生性行為，孰料，此事竟成為阿九手中的把柄。阿九同年10月、11月及隔年2月分別向小綠借款3萬、2萬、3萬元卻遲遲不還。阿九2017年9月間以還款為由，將小綠約到澎湖一間飯店見面。

孰料，才進房間阿九便與小綠因還款事宜發生爭執，阿九先將小綠推倒床上，見對方反抗大叫，竟一把猛推小綠的頭去撞牆，又掐脖咬唇、強脫內褲性侵得逞。事後更囂張打電話恐嚇小綠，「要死一起死」、「我絕對要讓妳很難看」、「大家試試看」等。不堪受辱的小綠只好報警處理。

▲賴姓風水師得知婦人先生有外遇，誆稱在下體點痣可改運勢，婦人竟信以為真，被賴難得逞。（圖／翻攝自PAKUTASO／替代照，非本文當事人。）

▲小綠事後罹患創傷後壓力症候群，身心備感煎熬。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO，非本案當事人）

阿九坦承有與小綠見面，矢口否認有強制性交，辯稱「我從沒跟小綠發生過性關係，當天我只有跟小綠在飯店外碰面，但沒有跟她進去飯店房間」。但法院勘驗2人對話發現，阿九曾傳訊給小綠，「雙腿開開隨便我」、「我一定會把東西寄去給妳先生，讓妳先生看妳在床上是怎麼給人玩的，怎麼在給人含的」、「好會演喔，好會叫喔」、「給妳先生綠帽子」，不採信他的說詞。

事後罹患創傷後壓力症候群的小綠表示，2人第一次發生性行為後，阿九便以此事威脅她視訊拍裸照，再以照片當作籌碼向她借錢。事發當時阿九對她施行暴力性侵，她向對方說，「我10分鐘後沒有離開飯店，櫃台會幫我打電話報警」，阿九聞言才罵髒話並鬆手離開現場，自己則是待在飯店內穿回內褲爆哭。

澎湖地方法院審理後，依強制性交罪判阿九有期徒刑4年6月，另依恐嚇危害安全罪處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，沒收犯案用的手機；但檢方認為應加重判刑，決定上訴，高雄高分院審理後，強制性交罪部分改判4年8月，仍可上訴；恐嚇危害安全罪則改判4月，得易科罰金12萬元確定。

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