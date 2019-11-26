藉口討水喝進屋強吻、強摸！惡狼辯「情不自禁親一下」

▲高雄鄭姓男子摸進屋內，強吻、強摸女子，判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄鄭姓男子2017年5月間，行經仁武區某貨櫃屋前，發現屋內僅有女子小美（化名）一人在內。鄭男藉口搭訕，遭小美趕走後，竟又折回，侵入貨櫃屋，將小美強壓在床上，強吻、撫摸，小美拿起電話報警，才嚇跑鄭男。鄭男被捕後，辯稱是借廁所才進屋，看到小美後才「情不自禁親吻她嘴巴一下」。最高法院審理後，採信一二審見解，將鄭男判刑3年4月定讞。

判決指出，有多次毒品前科的男子鄭永進，多次進出監獄，2016年8月間才執行完畢。而本案發生於2017年5月間，上午10點左右，鄭男行經仁武區某貨櫃屋前，發現小美一人獨居。鄭男見色心起，鄭男靠近貨櫃屋，打算從後方摸進貨櫃屋內。這時小美飼養的狗大聲吠叫，小美發現鄭男，立即拿出手機對鄭男拍照。

鄭男不死心，這時竟厚著臉皮，假意要討杯水喝並借廁所，但小美僅給水喝，隨即喝令鄭男離開。但鄭男看到小美這時穿著的洋裝式薄紗細肩帶睡衣，惡向膽邊生，竟不顧小美反對，將小美強壓在床上，親吻小美嘴巴又撫摸小美下體。小美大叫，隨即拿出手機報警，對話筒大喊「有人要強暴我」，嚇跑鄭男。警方隨後趕到，並根據小美提供的手機照片，逮捕鄭男。檢方對鄭男提起公訴。

法院審理時，鄭男否認犯罪，辯稱當時是歸還小美的水杯，看到小美的穿著後，「情不自禁親吻小美嘴巴一下，一時重心不穩，始跌倒壓在小美身上。」並未猥褻小美。但一二審法院均不採信，認定鄭男犯侵入住宅的「加重強制猥褻罪」，均判刑3年4月。

其中二審高雄高分院更痛批，鄭男素行不佳，為滿足自己性慾，竟侵入素不相識的小美貨櫃屋住處，對小美強制猥褻，不僅侵害小美之性自主決定權，更嚴重影響社會治安，實應給予相當之責難，因此維持3年4月刑度。案經上訴第三審，最高法院日前駁回上訴定讞。