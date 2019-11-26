變態釣客「給100元」兩度誘男童到空屋　出庭瞎辯：他沒錢吃早餐

▲陳男以100元利誘小學二年級的翰翰（化名）幫他口交，被依對未滿14歲男女犯強制性交罪，判處3年8個月 。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／台北報導

小學二年級的翰翰（化名）放學途中結識了在路旁釣魚的陳姓男子，2人簡短聊天後，陳男騎機車將翰翰載到釣魚池附近的空地，以100元作為交換條件，要求翰翰撫摸他的「小弟弟」並含入口中。陳男被逮後稱給翰翰100元只是想給他零用錢買早餐，但法官認為陳男為滿足私慾，竟以金錢利誘兒童性交，最後依對未滿14歲男女犯強制性交罪，判他3年8個月。

據判決，陳男2018年2月間在路旁釣魚，小二的翰翰放學經過時好奇上前查看，2人小聊天後成為朋友，同年3月14日中午，翰翰放學回家途中再次前來找陳男，隨後陳男便騎機車將他載到附近空屋，脫下自己的褲子，以100元作為條件，要求翰翰幫他口交並撫摸他的「小弟弟」。事隔約1個月，4月11日陳男又再次開口邀約，以相同手法利誘翰翰幫他排解性慾。

▲陳男將翰翰載至釣魚地點附近一空屋，脫下褲子要求翰翰撫摸並含住他下體 。（圖／pixabay）

翰翰爸爸下班後不見兒子身影急忙外出尋找，到上述空屋附近時，見翰翰與陳男站在一起便上前攀談，陳男在得知該名男子是翰父時，面露驚恐，又翰翰離開前自行拿了陳男的100元，讓翰父驚覺有異。父子倆回家途中，翰父在詢問下得知全情，氣得帶翰翰前往警局報案。

法院審理時，陳男坦承犯行，但他辯稱沒有以金錢利誘的犯意，單純是因為知道男童沒有吃早餐，才會給100元零用錢讓他填飽肚子。但法官詢問翰翰時，他表示陳男說，「如果你含我的生殖器，就給你100元」，而他會願意這麼做，有一點點願意是因為可以拿到錢，有一點點不願意，是因為他覺得有不舒服、噁心的感覺。

法官審酌，陳男為滿足私慾，竟不顧翰翰未成年、身心尚未發展完全，就以金錢利誘他性交，已違反社會善良風俗，但考量他已與翰父和解，最後依對未滿14歲男女犯強制性交罪，判他3年8月。

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