爭取獨立協商！加泰隆尼亞政黨「壓倒性支持」加入西班牙聯合政府

▲西班牙政黨「加泰隆尼亞共和左翼」（ERC）支持執政黨組成聯合政府。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙政黨「加泰隆尼亞共和左翼」（ERC）成員25日以94.6%的「壓倒性」票數，贊成支持執政黨，共組聯合政府，爭取與當局展開獨立議題協商，並且已經開出4個條件。據了解，代理總理桑傑士（Pedro Sanchez）的政黨社會勞工黨（PSOE） 於11月10日大選中勝利，卻沒有取得國會多數，因此必須組籌聯合政府。

▲「加泰隆尼亞共和左翼」成員以94.6％同意的壓倒性票數支持新聯合政府，圖為支持加泰獨立的人民揮舞旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

「加泰隆尼亞共和左翼」成員以將近6000票、94.6％同意的壓倒性票數，贊成加入聯合政府，投票率高達70%。但是，他們要求當局對於獨立議題的協商讓步，並開出下列4項條件，對話必須建立在西班牙與加泰隆尼亞政府之間，不得有任何前提，必須提出明確時程，並保證所有承諾都會實現。

「加泰隆尼亞共和左翼」黨籍的維拉塔（Marta Vilalta）表示，除非執政黨接受這些條件，否則將會拒絕與桑傑士組成聯合政府，「如果社會勞工黨想要從我們這裡得到什麼，他們就必須採取行動，否則我們顯然將會繼續投下反對票。」

▲西班牙自治區「加泰隆尼亞共和左翼」（ERC）黨魁容克拉斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》，「加泰隆尼亞共和左翼」成員透露，目標是本周與執政黨會面。但是，2名消息人士指出，社會勞工黨反對獨立與公投，對話的4項要求也太過嚴苛，失敗的可能性比較大，西班牙的政治僵局可能持續下去。

▲西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

西班牙11月10日舉行大選，代理總理桑傑士（Pedro Sanchez）所屬的社會勞工黨勝利，卻未取得多數席次，政壇也陷入分裂局面，他們於11月12日宣布將與極左翼政黨「我們可以」（Unidas Podemos）組成聯合政府，但距離國會多數176席仍有一段距離。因此，占有13席的「加泰隆尼亞共和左翼」獲得發揮影響力的機會，想要進一步推進獨立訴求。

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