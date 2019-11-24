裝零錢、護唇膏？牛仔褲「謎樣小口袋」真實功能曝光！

▲牛仔褲前方的小口袋是美觀設計，還是有著實際功能呢？（圖／達志／示意圖）

記者吳美依／編譯

當代時尚產業中，服飾風格新穎多變，歷久不衰的「牛仔褲」形制卻非常標準，不論性別，口袋的位置與大小幾乎一致，也就是2個後口袋、2個前口袋，以及1個小小的方形前口袋。許多人都好奇，這個「謎樣小口袋」到底有什麼用途，外國網友賈諾斯科娃（Renata Janoskova）引述牛仔褲發明人李維．史特勞斯的說法，「那是用來裝懷錶的。」

▲牛仔褲前方的小口袋，一開始是用來裝懷錶的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



牛仔褲的「小口袋」是為了時尚設計，或是實際用途呢？這個問題在外國問答論壇Quora引發熱議，吸引許多織品與牛仔褲專家試圖回答。賈諾斯科娃（Renata Janoskova）引述美國知名牛仔褲品牌Levi's創辦人李維．史特勞斯（Levi Strauss）的說法，「那是一個『錶袋』。19世紀時，牛仔們會把錶用鍊子繫在背心上，可以防止摔到地面破損或壞掉。李維引進小口袋設計，如此一來牛仔們就可以把錶放進去了。」

▲懷錶袋如今也被用來收納其他小東西。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



綜合英國《獨立報》、《澳洲雅虎新聞》報導，李維引進小口袋，符合當時流行的「牛仔鏈懷錶」（Cowboys Pocket Watches）需求，讓人們更方便地隨身攜帶懷錶，也能夠防止錶面被刮壞。雖然隨著手錶、手機問世，小口袋已經失去原始功能，但許多人仍發想出其他妙用，例如存放護唇膏、硬幣、保險套或把吉他彈片（Pick）等等。

來自美國的雅各布．W．戴維斯（Jacob Davis）與李維於1873年攜手合作，利用金屬鉚釘與粗單寧布料縫製，發明了世界上第一條牛仔褲。據了解，牛仔褲一開始被稱為高腰工作褲（Ｗaist Ｏveralls），設計來讓工作環境較惡劣的勞工穿著。

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