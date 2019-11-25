歷年最大「簡單生活節」在101　11／30開跑有吃有玩好摩登

▲台北101今年主辦簡單生活節，活動長達9天，是歷屆規模最大。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／台北報導

以呈現這個時代與創作方式為主軸的簡單生活節，今年首度移師台北 101 舉辦，期望結合 101 的國際視野，將屬於台灣的創作、美好的人事物，讓全世界聽見與看見，本屆由 101 主辦，時間也較以往的 2 天延長成 9 天，除邀請 63 組藝人表演之外，還結合超過百個創意品牌，以「摩登的都市氛圍」呈現簡單的美好。

2019 年的金馬獎順利落幕，呈現出台灣的藝術高度，以音樂表現出當代創作能量的簡單生活節，也提升為「2019 Simple Urban+」的概念，從 11／30 至 12／8 期間登場，音樂人陣容包括蔡健雅、陳珊妮，與新世代的 Leo 王、9m88、YELLOW 等多達 63 組歌手團體，讓參與民眾體或多樣在地的音樂面貌。

除了音樂之外，現場還有超過 100 組美食與創作品牌同步登場，概念以「五感」出發，透過工藝、音樂、食物、圖象等媒介，讓參觀民眾感受令人驚豔的原生作品，包括陳爸「孩子的書屋」、全台首間獲得世界公平貿易組織認證「繭裏子」、友善土地連結雲林在地業者的「飛雀廚房」，台灣重要浪貓中途之家的「皮康」等，喚醒民眾更關懷台灣這片土地。

「2019 Simple Urban+」本次也跨界結合新媒體光影的藝術創作，打造燈光藝術裝置，呈現都會核心信義區白天夜晚的多重樣貌，也呼應本次「摩登城市」的氛圍主題。台北101表示，會場所有品牌提供最新的行動支付服務，包括101 PAY、永豐 QR PAY、街口支付、台新卡得利等，另也提供生活節限定版本的台北 101 電子禮券，可在市集與台北101館內消費。