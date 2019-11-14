台北101跨年夜「觀景震撼票」開賣　單人2500元限量8百張

▲每年台北101跨年煙火都是最後重頭戲。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

總是台灣跨年夜重頭戲的台北101，今（11／14）公佈新年煙火自家觀景台「震撼票」票價，開放89樓800個名額，每人跨年夜票價2,500元，比去年2,999元要便宜一些，但內容與規劃也全部翻新，此外還有針對88樓的Bar 88餐廳特別推出VVIP區，單桌要價8萬元，限量88人。

台北101觀景台為吸引更多民眾參與，在國慶連假期間推出國人最優惠101元票價，並持續到12／30為止，讓觀景台門庭若市，一大早就大排長龍，今也針對跨年觀景台派對宣佈相關訊息，當天除提供餐飲服務外，也邀請DJ DominikT表演電子音樂，加上聲光效果設備，讓觀景台成為高空搖滾區，每人票價2,500元，套票內容包括參加高空跨年派對、近距離欣賞跨年煙火，與觀景台精緻伴手禮。

▲DominikT的音樂演出遍及亞洲，從戶外派對到頂尖時尚夜店都有參與。

除了一般的觀景台震撼票之外，更與最新進駐的高空餐飲Bar88合作，推出VVIP跨年派對，全場僅收88位貴賓，在2020年來臨前，穿插國內外著名演奏樂團 SEMIFUSA音樂藝術，以及台灣唯一獲得國際魔術冠軍的女魔術師陳冫茜表演，搭配餐飲與酒類，單桌要價8萬元，專屬桌次可容納8至12人。

▲VVIP區請來魔術與音樂表演。

▲VVIP區餐飲小點。

89 樓搖滾區

活動票價：2,500 元

入場時間：2019／12／31 22:00 ~ 2020／12／31 23:30

活動時間：2019／12／31 22:00 ~ 2020／1／1 01:00

活動場地：台北 101 觀景台（89 樓）

專屬權益：每位享有酒精性飲料 2 杯、非酒精性飲料無限暢飲、跨年專屬紀念品



Bar88 VVIP 區

尊榮售價：每桌 80,000 元,可容納 8-12 人

入場時間：2019／12／31 22:00 ~ 2020／12／31 23:30

活動時間：2019／12／31 22:00 ~ 2020／1／1 02:00

活動場地：台北 101 觀景台（88 樓）

專屬權益：美饌佳釀，專屬紀念品