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北台灣最大水族館2020年6月登場　華泰名品城人潮衝600萬人

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▲八景島,華泰名品城,水族館。（圖／翻攝日本八景島官方網站）

▲八景島水族館即將在2020年6月開幕。（圖／翻攝日本八景島官方網站，以下同）

記者蔡惠如／桃園報導

未來桃園高鐵站會愈來愈熱鬧，佔地面積達4500坪的八景島水族館，據悉即將在2020年6月左右正式開幕，趕上暑假的親子檔期，屆時桃園將有北台灣最大的水族館，連旁邊的新光影城，加上華泰名品城，成為一個兼具娛樂與購物的全新景點。

▲八景島,華泰名品城,水族館。（圖／翻攝日本八景島官方網站）

▲八景島,華泰名品城,水族館。（圖／翻攝日本八景島官方網站）

華泰名品城在今年5月，宣告第三期正式開幕，達到「全期開幕」的目標，共引進285間品牌店舖，購物空間達到6.6萬坪，也是目前台灣現正營運最大面積的OUTLET，也因3期開幕吸引許多人潮，預計今年的來客數會從去年近300萬人次，突破400萬人次。

而明年旁邊的八景島水族館開張後，將會再讓到訪人次創新高，預計將成長50%至100%，全年參觀人次將達到600萬至800萬人次，無疑是北台灣熱門的新地標。

華泰名品城表示，2015年12月開幕第一期，業績約36億元，今年因全期開幕，規模變大品牌數變多，業績預計可突破70億元，希望在2022年營業額可達到100億元的目標，目前客單約2,500元至8,000元不等。

▲台北出發只要20分！拍張倫敦街景照　走進華泰名品城任意門（圖／謝盛帆攝影）

▲華泰名品城三期開幕後，週末人潮眾多。（圖／謝盛帆攝影）

而近年積極向一線精品招手，包括GUCCI、BURBERRY、BOTTEGA VENETA、PRADA、BALENCIAGA等品牌進駐二期，園區內也有超過10間「年營業額破億」大店，除了精品之外，包括COACH、Nike、MK、adidas、T.G.I Fridays也都榜上有名。此外，年底即將進駐的新品牌，則包括11／30 kate spade與12／27 Alexander Wang。

▲台北出發只要20分！拍張倫敦街景照　走進華泰名品城任意門（圖／謝盛帆攝影）

▲華泰名品城三期開幕後，週末人潮眾多。（圖／謝盛帆攝影）

八景島水族館海外首間分店，規劃為地上3層、地下2層的5層樓建築，將展出多樣化的海洋生物，且會結合最新科技，讓民眾能參與互動，也會推出多樣化的表演，是一座新型態的水族館，旁邊是4層樓高的新光影城，規劃包含大小影廳，以空間寬闊不擁擠為主打，目前可能在2020年4月或與水族館同時開幕。

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