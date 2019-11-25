Motorola RAZR 2新專利！ 傳此款折疊機將於兩側新增觸控感應

▲傳 Motorola 提出新專利，將於 RAZR 2 誕生。（圖／取自LetsGoDigital）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒phoneArena針對Letsgodigital報導，Motorola 已經向美國專利局（USPTO）和世界智慧財產權組織（WIPO）申請了一項新專利，將用於RAZR 2的折疊機上。

事實上一直以來外界對RAZR 2的猜測不少，許多人相信這將會是Motorola一款跨時代的產品。

根據該專利文件顯示，RAZR 2側面的觸動感測器可以使用20種不同的功能和20種不同的手勢。打開這款折疊手機時，可以使用13種功能和手勢；當蓋起時，可以使用7種功能和手勢。

▲Motorola ZAZR 2 兩側將具有感測器。（圖／取自LetsGoDigital）

該專利中使用的插圖顯示，它像刀鋒般沿水平軸折疊，但側面裝有各種觸摸感測器。該專利推出了一種類似刀鋒的設備，在手機的兩側都有四個觸摸感測器，兩個在折疊桿上方、兩個在折疊桿下方。當打開或蓋起時，它們可用作虛擬按鈕。

令人感到新奇的是，這些手勢依然可以在蓋上手機的狀態下被辨識，而從專利文件附上的圖片看來，RAZR 2有可能採用FOD螢幕下指紋辨識；另外，使用者可以在手機關閉時使用5MP自拍相機，或者在打開時使用16MP相機。

雖然Motorola未必代表真的會採用專利文件中的技術來製造RAZR 2，然而這帶給外界及不斷揣測地Motorola粉絲有了更真實的想像。

▲Motorola 不斷推出創新的復古風翻蓋式折疊手機。（圖／取自LetsGoDigital）

將於12月開放預購、2020年正式推出的Motorola RAZR，將是全球首款將翻蓋技術與折疊螢幕結合的產品。在效能方面，採用高通（Qualcomm）Snapdragon 710處理器、6GB LPPDDR4x記憶體以及128GB內部儲存空間；外觀上則延續了Motorola V3的下巴設計，另外搭載了6.2吋（比例21：9）的pOLED顯示器，一個2.7吋（比例4：3）的gOLED副螢幕。

製造商和經銷商都希望藉助復古的技術來推動這款定價1500美金（新台幣45,675元）的Android翻蓋式手機的銷售。該手機由Snapdragon 710 SoC驅動，它配備了6GB的內存和128GB的可擴展儲存，但電量似乎只有2510mAh。

Motorola表示它將持續一整天，根據製造商說法，TurboPower充電器將能在幾分鐘內提供數小時的電量。





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▲即將發售的 Motorola ZAZR。