　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Motorola RAZR 2新專利！ 傳此款折疊機將於兩側新增觸控感應

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Motorola ZAZR 2。（圖／取自LetsGoDigital）

▲傳 Motorola 提出新專利，將於 RAZR 2 誕生。（圖／取自LetsGoDigital）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒phoneArena針對Letsgodigital報導，Motorola 已經向美國專利局（USPTO）和世界智慧財產權組織（WIPO）申請了一項新專利，將用於RAZR 2的折疊機上。

事實上一直以來外界對RAZR 2的猜測不少，許多人相信這將會是Motorola一款跨時代的產品。

根據該專利文件顯示，RAZR 2側面的觸動感測器可以使用20種不同的功能和20種不同的手勢。打開這款折疊手機時，可以使用13種功能和手勢；當蓋起時，可以使用7種功能和手勢。

▲▼Motorola ZAZR 2。（圖／取自phoneArena）

▲Motorola ZAZR 2 兩側將具有感測器。（圖／取自LetsGoDigital）

該專利中使用的插圖顯示，它像刀鋒般沿水平軸折疊，但側面裝有各種觸摸感測器。該專利推出了一種類似刀鋒的設備，在手機的兩側都有四個觸摸感測器，兩個在折疊桿上方、兩個在折疊桿下方。當打開或蓋起時，它們可用作虛擬按鈕。

令人感到新奇的是，這些手勢依然可以在蓋上手機的狀態下被辨識，而從專利文件附上的圖片看來，RAZR 2有可能採用FOD螢幕下指紋辨識；另外，使用者可以在手機關閉時使用5MP自拍相機，或者在打開時使用16MP相機。

雖然Motorola未必代表真的會採用專利文件中的技術來製造RAZR 2，然而這帶給外界及不斷揣測地Motorola粉絲有了更真實的想像。

▲▼Motorola ZAZR 2。（圖／取自phoneArena）

▲Motorola 不斷推出創新的復古風翻蓋式折疊手機。（圖／取自LetsGoDigital）

將於12月開放預購、2020年正式推出的Motorola RAZR，將是全球首款將翻蓋技術與折疊螢幕結合的產品。在效能方面，採用高通（Qualcomm）Snapdragon 710處理器、6GB LPPDDR4x記憶體以及128GB內部儲存空間；外觀上則延續了Motorola V3的下巴設計，另外搭載了6.2吋（比例21：9）的pOLED顯示器，一個2.7吋（比例4：3）的gOLED副螢幕。

製造商和經銷商都希望藉助復古的技術來推動這款定價1500美金（新台幣45,675元）的Android翻蓋式手機的銷售。該手機由Snapdragon 710 SoC驅動，它配備了6GB的內存和128GB的可擴展儲存，但電量似乎只有2510mAh。

Motorola表示它將持續一整天，根據製造商說法，TurboPower充電器將能在幾分鐘內提供數小時的電量。


 

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

▲即將發售的 Motorola ZAZR。

ET快訊
竹科大型路牌掉落「騎士路過遭瞬間重擊」　頭部變形身亡
「女歌手影響力排行」蔡依林、Hebe跌出前3！冠軍出爐網看傻
文化大學老董張鏡湖辭世　享耆壽92歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Motorola RAZR 2新專利！ 傳此款折疊機將於兩側新增觸控感應

CES 2020創新大獎公佈　三星Galaxy Note10+ 5G獲最佳獎

Nokia新品發表會12/5登場　Nokia 8.2可望問世

美國電信大廠T-Mobile遭駭客入侵！　超過百萬用戶個資外洩

圖片繪製工具正夯！　Google相冊可能新增此功能

OnePlus手機用戶個資外洩！　官方證實遭駭...兩年內第二度爆發資安問題

Google Cloud Print雲端列印服務將關閉　2021年起停止服務！

Google Docs導入「智慧撰寫」功能　可自動改錯字、修文法

iPhone 11系列電池護殼官網悄開賣　新增「相機快捷鍵」

醜瀏海剪了！外媒曝光iPhone 12「真•全螢幕」模擬圖　首升級6GB記憶體

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

歐告眼神討零食被媽訓話1分鐘　牠認真聽完...氣到「衝陽台透氣」

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

鄧超大愛心送孫儷：　妳是我的最佳女主角

Motorola RAZR 2新專利！ 傳此款折疊機將於兩側新增觸控感應

CES 2020創新大獎公佈　三星Galaxy Note10+ 5G獲最佳獎

Nokia新品發表會12/5登場　Nokia 8.2可望問世

美國電信大廠T-Mobile遭駭客入侵！　超過百萬用戶個資外洩

圖片繪製工具正夯！　Google相冊可能新增此功能

OnePlus手機用戶個資外洩！　官方證實遭駭...兩年內第二度爆發資安問題

Google Cloud Print雲端列印服務將關閉　2021年起停止服務！

Google Docs導入「智慧撰寫」功能　可自動改錯字、修文法

iPhone 11系列電池護殼官網悄開賣　新增「相機快捷鍵」

醜瀏海剪了！外媒曝光iPhone 12「真•全螢幕」模擬圖　首升級6GB記憶體

中信盃黑豹旗／「螃蟹球」劉崇聖均速提升　學習陳禹勳玩球態度

比外送員好賺！鰻苗1尾120元…她海邊撈一天曝「驚人收入」　漁船冒險違法捕撈

U15亞洲青少棒賽開打　恆春1分惜敗日本東北

只有3天！龍蝦堡專門店LUKE’S LOBSTER海鮮三饗「買一送一」

膝關節／李安守住那明年呢？金馬共主地位需要1關鍵條件

東山鴨頭起源在那？ 顏耀星：起源台南東山真正的庶民美食

Motorola RAZR 2新專利！ 傳此款折疊機將於兩側新增觸控感應

「模式失敗」不適合營業　Uber又遭倫敦拒續發營運許可證

快訊／王立強間諜案　中國創新執董向心夫妻晚間送北檢訊問

GUCCI藝術牆換上新面貌！台北永康街就看得到，時尚迷快去朝聖打卡

3C家電熱門新聞

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

iPhone 12玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iOS 13.2.3「來電不響」有解？LINE官方回應了

明年iPhone 12變「4鏡頭」還暗藏3彩蛋

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

iPhone 11電池護殼新增「相機快捷鍵」

統一發票沒中別急著丟　「發票怪獸」APP變通通有獎

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

OnePlus手機用戶個資外洩！　官方證實遭駭...兩年內二度爆資安問題

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

蘋果：10年來都在虧本為用戶修理iPhone

傳Google相冊將新增圖片繪製功能

免切換頁面！Gmail「互動式郵件」新功能

更多熱門

相關新聞

Moto推出「復刻版」RAZR！外媒提不買的5個理由

Moto推出「復刻版」RAZR！外媒提不買的5個理由

Motorola上周正式發表了傳聞已久的「復刻版」RAZR，該機款外型保有與經典的RAZR翻蓋手機相同的尺寸，翻開後卻是一個可摺疊的6.2吋OLED螢幕。其外型引起取多消費者的共鳴，而摺疊螢幕的設計與其他今年陸續亮相的摺疊手機比起來，更有機會成功，且售價較三星Galaxy Fold、華為Mate X更便宜，但外媒記者卻表示，她不會購入此機款。

Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表

Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表

Motorola 「摺疊神機」強勢回歸！11/13登場

Motorola 「摺疊神機」強勢回歸！11/13登場

PUMA潮爆「漸層幻彩鞋」限量開賣

PUMA潮爆「漸層幻彩鞋」限量開賣

Motorola摺疊機渲染圖　採上下摺疊設計

Motorola摺疊機渲染圖　採上下摺疊設計

關鍵字：

MotorolaZRZR 2折疊機刀鋒機

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

具荷拉家「監視錄影器」畫面曝光！紙條寫滿悲觀文字

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面