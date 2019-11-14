Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表！可垂直摺疊　螢幕幾乎沒有摺痕

▲Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表。（圖／翻攝自YouTube／The Verge）

記者王曉敏／綜合外電報導

Motorola經典翻蓋手機RAZR回來了！傳聞已久的「復刻版」RAZR今（14）日正式發表，該機款保有與經典的RAZR翻蓋手機相同的尺寸，不過翻開後以6.2吋的可摺疊OLED螢幕及Android 9 Pie取代原先的T9鍵盤和小型LCD螢幕。該機款預計將於2020年上市，售價1,499美元起（約新台幣4.62萬元）。

據科技網站The Verge報導，這並不是Motorola第一次嘗試復刻經典的RAZR手機，2011年該公司即推出過Droid RAZR，試圖提醒消費者其過去的輝煌。不過這款全新的RAZR手機可不僅只是一個熟悉的名稱，而是經典翻蓋手機的真正繼承者，該機款的設計幾乎複製了2004年的RAZR翻蓋手機，包括其經典的彎曲下巴，不過新款RAZR的下巴處多了更現代的指紋感測及USB-C接口。

該機款外部為一個2.7吋以玻璃覆蓋的OLED螢幕，Motorola稱之為Quick View螢幕，可顯示通知、音樂控制甚至是自拍。翻開後是一塊6.2吋的21：9塑料OLED螢幕，可垂直對折閉合。展開後看起來與目前市面上其他智慧型手機沒有太大的不同。Motorola還特別與Google合作，以使應用程式能無縫在兩塊螢幕間過渡。

在三星Galaxy Fold初次發布並傳出災情後，外界多少對可摺疊螢幕手的耐用性存在一些擔憂，不過Motorola表示，他們對其「Flex View顯示器的耐用性充滿信心」，並聲稱其研究顯示，該機款將在智慧型手機平均壽命內保有其壽命。Motorola在其面板上採用專用塗層可防止顯示器刮傷，而內部則有奈米塗層，具有防潑水功能，不過並不防水。該螢幕採用單切口製作而成，其邊緣完全被不銹鋼框架包圍，以防止碎屑進入。

Motorola的信心與該公司和聯想合作打造的鉸鏈有關。該機款採用多個鉸鍊及滑盤的複雜機制來摺疊及展開手機，且值得注意的是，該機款展開後為完全平坦的平面，沒有任何可見或可觸的摺疊痕跡。而其摺疊起來的厚度與原始的翻蓋RAZR手機完全相同。

規格方面，新一代RAZR搭載高通S710處理器，配備6GB RAM及128GB ROM；6.2吋可摺疊OLED螢幕解析度為2142 x 876，而外部2.7吋Quick View螢幕解析度則為800 x 600；該機款配備一顆1600萬畫素主鏡頭及一顆500萬畫素自拍鏡頭；電池容僅有2510mAh，支援15W快充。

The Verge記者加坦伯格（Chaim Gartenberg）表示，人們很容易忘記這種翻蓋手機的體驗是多麼的愉快，而經他實測，RAZR的使用感受真的很好。不過該機款的鉸鍊較為僵硬，要用一隻手翻開或合起來有點困難，但聽到其開關時鉸鍊發出的清脆卡扣聲「是一件超級滿足的事」。另外，該機款外部採用堅固的不銹鋼及玻璃製成，背面紋理精美，好抓握，這對於將其打開或關閉時不滑落相當重要。

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