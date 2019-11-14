　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表！可垂直摺疊　螢幕幾乎沒有摺痕

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表。（圖／翻攝自YouTube／The Verge）

▲Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表。（圖／翻攝自YouTube／The Verge）

記者王曉敏／綜合外電報導

Motorola經典翻蓋手機RAZR回來了！傳聞已久的「復刻版」RAZR今（14）日正式發表，該機款保有與經典的RAZR翻蓋手機相同的尺寸，不過翻開後以6.2吋的可摺疊OLED螢幕及Android 9 Pie取代原先的T9鍵盤和小型LCD螢幕。該機款預計將於2020年上市，售價1,499美元起（約新台幣4.62萬元）。

據科技網站The Verge報導，這並不是Motorola第一次嘗試復刻經典的RAZR手機，2011年該公司即推出過Droid RAZR，試圖提醒消費者其過去的輝煌。不過這款全新的RAZR手機可不僅只是一個熟悉的名稱，而是經典翻蓋手機的真正繼承者，該機款的設計幾乎複製了2004年的RAZR翻蓋手機，包括其經典的彎曲下巴，不過新款RAZR的下巴處多了更現代的指紋感測及USB-C接口。

該機款外部為一個2.7吋以玻璃覆蓋的OLED螢幕，Motorola稱之為Quick View螢幕，可顯示通知、音樂控制甚至是自拍。翻開後是一塊6.2吋的21：9塑料OLED螢幕，可垂直對折閉合。展開後看起來與目前市面上其他智慧型手機沒有太大的不同。Motorola還特別與Google合作，以使應用程式能無縫在兩塊螢幕間過渡。

在三星Galaxy Fold初次發布並傳出災情後，外界多少對可摺疊螢幕手的耐用性存在一些擔憂，不過Motorola表示，他們對其「Flex View顯示器的耐用性充滿信心」，並聲稱其研究顯示，該機款將在智慧型手機平均壽命內保有其壽命。Motorola在其面板上採用專用塗層可防止顯示器刮傷，而內部則有奈米塗層，具有防潑水功能，不過並不防水。該螢幕採用單切口製作而成，其邊緣完全被不銹鋼框架包圍，以防止碎屑進入。

Motorola的信心與該公司和聯想合作打造的鉸鏈有關。該機款採用多個鉸鍊及滑盤的複雜機制來摺疊及展開手機，且值得注意的是，該機款展開後為完全平坦的平面，沒有任何可見或可觸的摺疊痕跡。而其摺疊起來的厚度與原始的翻蓋RAZR手機完全相同。

規格方面，新一代RAZR搭載高通S710處理器，配備6GB RAM及128GB ROM；6.2吋可摺疊OLED螢幕解析度為2142 x 876，而外部2.7吋Quick View螢幕解析度則為800 x 600；該機款配備一顆1600萬畫素主鏡頭及一顆500萬畫素自拍鏡頭；電池容僅有2510mAh，支援15W快充。

The Verge記者加坦伯格（Chaim Gartenberg）表示，人們很容易忘記這種翻蓋手機的體驗是多麼的愉快，而經他實測，RAZR的使用感受真的很好。不過該機款的鉸鍊較為僵硬，要用一隻手翻開或合起來有點困難，但聽到其開關時鉸鍊發出的清脆卡扣聲「是一件超級滿足的事」。另外，該機款外部採用堅固的不銹鋼及玻璃製成，背面紋理精美，好抓握，這對於將其打開或關閉時不滑落相當重要。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
限時2天！中華雙11隱藏方案「月租199元11GB」　用這招
許孟哲陽明山秘境求婚　掏「家傳戒指」感動趙孟姿！甜美深情照曝
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表！可垂直摺疊　螢幕幾乎沒有摺痕

華為Mate 30 Pro正式亮相！售價3萬有找　23日華為品牌店獨家開賣

蘋果高層稱使用Chromebook的學生不會成功　網諷：只為賣更多的iPad

臉書無預警觸發相機的Bug修復了！iOS用戶可至App Store下載更新　

Yahoo! JAPAN與LINE洽談合併！擬組日韓合資公司　成為1億用戶的網路巨頭

旅人們出行免驚！Google地圖新增翻譯功能　宛如隨身翻譯機

三星領航5G技術發展　在台首辦大師講堂

快訊／16吋MacBook Pro美國上市　起價77,900元、台灣還得等等

華為手機更新偷改「中國台灣」　NCC：不改回就禁售

Studio A 板橋快閃店iPhone狂打34折　iPhone 8不到萬元！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

Moto經典翻蓋手機復刻版RAZA正式發表！可垂直摺疊　螢幕幾乎沒有摺痕

華為Mate 30 Pro正式亮相！售價3萬有找　23日華為品牌店獨家開賣

蘋果高層稱使用Chromebook的學生不會成功　網諷：只為賣更多的iPad

臉書無預警觸發相機的Bug修復了！iOS用戶可至App Store下載更新　

Yahoo! JAPAN與LINE洽談合併！擬組日韓合資公司　成為1億用戶的網路巨頭

旅人們出行免驚！Google地圖新增翻譯功能　宛如隨身翻譯機

三星領航5G技術發展　在台首辦大師講堂

快訊／16吋MacBook Pro美國上市　起價77,900元、台灣還得等等

華為手機更新偷改「中國台灣」　NCC：不改回就禁售

Studio A 板橋快閃店iPhone狂打34折　iPhone 8不到萬元！

百貨下雪了！　環球中和「聖誕小鎮」每2小時現雪景

台南殺警凶嫌出庭向家屬道歉被拒　死者妻：現在做不到

永豐餘Q3每股稅後盈餘0.71元　創單季歷史新高

重申取消關稅　陸商務部：中美正就取消幅度做深入討論

月夜下的火山爆發！櫻島噴發高3600公尺　灰燼碰撞…直擊一瞬火山雷

大媽搭自強嫌吵「小聲一點」！父母無奈：這是親子車廂　兩派網友戰翻啦

歡樂無法黨今創黨　邱威傑砲轟藍綠：亂推人選代表沒核心價值

女籃奧運資格會外賽／中國最後1分鐘3失誤　南韓逆轉勝

辜仲諒紅火案更一審獲輕判3年半遭撤銷　發回更二審

QQ！「現主時」想回家照顧妻小被打臉　法院裁准延押連千毅2個月

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

3C家電熱門新聞

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

Studio A 板橋快閃店iPhone狂打34折　iPhone 8不到萬元

華為手機改「中國台灣」　NCC：不改回就禁售

Google搜尋引擎上添增「清除」按鈕　一鍵輕鬆全刪除

16吋MacBook Pro起價77,900元

「可手洗」的洗衣機降臨！

Nokia旗艦機8.2傳將於明年MWC亮相！僅出5G版　售價約1萬5

出門免驚！Google地圖新增翻譯功能

Google Camera 7.2添增Google Lens智慧鏡頭功能

IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC

Disney+影音平台上線！月費約213元　2024年底目標6千萬訂戶

2019最佳手機排行　2年前的舊機款意外榜上有名

LINE再改版！新增掃碼捷徑　秒加好友、辨識圖片轉文字檔、幫翻譯

外媒：若AirPods為獨立公司　市值可能達1750億美元

更多熱門

相關新聞

Apple摺疊手機專利曝光

Apple摺疊手機專利曝光

在三星、華為都揭示其摺疊手機產品後，摺疊版iPhone也悄悄露出了曙光；根據Apple在10/31所發佈的一項專利申請，載明了Apple如何將柔性OLED顯示器導入到未來的設備中，以增強其功能而又不影響硬體強度。這項技術未來將不僅可運用在iPhone上，即便是iPad、MacBook都可望導入。

三星新一代Galaxy Fold擬採「翻蓋設計」

三星新一代Galaxy Fold擬採「翻蓋設計」

TCL「三摺疊」原型機曝光　展開為10吋平板

TCL「三摺疊」原型機曝光　展開為10吋平板

華為摺疊手機Mate X確認11/15發售

華為摺疊手機Mate X確認11/15發售

華為摺疊手機Mate X可能於23日開放預購

華為摺疊手機Mate X可能於23日開放預購

關鍵字：

Motorola摺疊手機RAZR

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面