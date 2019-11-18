Moto「復刻版」RAZR懷舊感爆棚！外媒提不買的5個理由

▲新版RAZR售價仍比現階段高階智慧型手機貴。（圖／翻攝自YouTube／The Verge）

記者王曉敏／綜合外電報導

Motorola上周正式發表了傳聞已久的「復刻版」RAZR，該機款外型保有與經典的RAZR翻蓋手機相同的尺寸，翻開後卻是一個可摺疊的6.2吋OLED螢幕。其外型引起取多消費者的共鳴，而摺疊螢幕的設計與其他今年陸續亮相的摺疊手機比起來，更有機會成功，且售價較三星Galaxy Fold、華為Mate X更便宜，但外媒記者卻表示，她不會購入此機款。

Motorola推出的新版RAZR可摺疊螢幕手機不僅保有舊系列機款的經典外型，且其摺疊方式與過去的翻蓋手機相同，消費者無須再次習慣全新的產品，更重要的是，該機款的厚度與舊RAZR系列手機無異，且摺疊起來後更能方便地收在口袋或包包中。不過儘管新版RAZR能因其懷舊及可摺疊設計脫穎而出，但該機款與蘋果、三星等競爭對手的產品相比，仍有許短處，以下是《Business Insider》記者埃迪西科（Lisa Eadicicco）整理出她不買Motorola新版RAZR手機的5個理由。

1. 新版RAZR相機落後於競爭對手

該機款的前置鏡頭僅有500萬畫素，遠遠低於其他高階智慧型手機，三星Galaxy S10系列機款均擁有1000萬畫素前置鏡頭，而蘋果iPhone 11系列三機款的前置鏡頭也均有1200萬畫素。另外，新版RAZR的主相機只有一個1600萬畫素的鏡頭，雖然乍看之下這並非什麼缺點，但在「三鏡頭」已逐漸成為智慧型手機標配時，Motorola這款售價昂貴的手機仍只有單鏡頭配置，高下立見。

2. 不支援5G

考慮到5G網路尚未普及，這點就目前來看可能不是那麼重要，但一支要價1500美元的手機，消費者大多希望該機款能至少使用3年，而屆時該機款仍就不支援5G網路，便會很快過時。

3. 儘管存在上述缺點，新版RAZR售價仍比現階段高階智慧型手機貴

新版RAZR售價1499美元起（約新台幣4.62萬元），與之相比，蘋果iPhone 11及三星Galaxy S10瞬間變成便宜貨。即便是擁有6.5吋螢幕及512 GB儲存空間的iPhone 11 Pro Max頂規配置，售價仍較新版RAZR便宜近50美元（約新台幣1538元），而iPhone 11 Pro Max不僅擁有後置3鏡頭、畫素更高的前置鏡頭外，其儲存空間更是新版RAZR的4倍，且螢幕還更大。

4. 考慮到售價，新版RAZR功能較少

新版RAZR的主要賣點就是可以對摺，使其能輕鬆放進口袋或隨身包中，隨著如今智慧型手機的螢幕愈做愈大，這種便利性也愈來愈重要，不過除了這點之外，新版RAZR與其他大部分的智慧型手機沒什麼不同。

雖然Galaxy Fold初次上市時遇到許多困難，但Galaxy Fold作為一款可摺疊螢幕的智慧型手機，它能做到許多事，包括分割螢幕、多工處理等，對消費者來說不僅是買了一款智慧型手機，同時也買了一款平板電腦。

5. 購買第一代產品可能會有風險

看到智慧型手機開始嘗試新的設計及外型相當令人興奮，但購買第一代產品往往是個冒險之舉，就像沒人會猜到，初版Galaxy Fold的螢幕會出現問題一樣。

新版RAZR的螢幕具有保護性的耐刮擦塗層，且螢幕對摺時中間並無空隙，可進一步保護螢幕免受碎屑的侵害。這些設計有望使其不會像初版Galaxy Fold那樣受到損壞，但是不實際使用看看，有些情況真的說不準。

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