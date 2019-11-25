青年12月辦總統大選論壇　3黨參選人確定出席接受挑戰

▲3位總統參選人確定要出席各大專院校學生會舉辦的青年論壇。（圖／台灣青年民主協會提供）



記者許展溢／台北報導

台灣青年民主協會、台灣學生聯合會串連全台近40所大專院校學生會所舉辦的「青聽我們說——2020 總統大選青年論壇」，將在12月登場，協會今（25日）晚上公布民進黨、國民黨和親民黨總統參選人蔡英文、韓國瑜及宋楚瑜3位都會出席，接受學生們的提問與挑戰。

台灣青年民主協會表示，向3位總統遞送邀請後，都回覆參與意願，表達樂意與青年對談，並接受青年、學生提問。2020 總統大選青年論壇將分成3個場次，在台北國際會議中心舉辦，現場總參與人次為600位青年、學生。12月4日（三）晚間蔡英文出席、12月5日（四）晚間韓國瑜出席，和12月6日（五）晚間宋楚瑜出席。

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▲協會希望3位總統候選人到時出席不要僅喊出數字、口號式的政見。（圖／台灣青年民主協會提供）



台灣青年民主協會呼籲總統參選人出席論壇前，應先閱讀由青年、學生團體共同提出的「2020青年政策白皮書」，以落實世代正義、追求永續發展、尊重多元價值為三主軸，涵蓋居住正義、勞動權益、青年參政權、能源永續、性別共融、文資保存等18個政策議題面向。

▲協會呼籲總統參選人出席前要閱讀「2020青年政策白皮書」。（圖／台灣青年民主協會提供）



協會最後強調，希望3位總統候選人到時出席不要僅喊出數字、口號式的政見，更應該具體說明落實方法，以及政策形成過程中如何納入青年意見。