買御飯糰變千萬富翁！小7全家發票中獎名單出爐⋯快看看是不是你

▲小7開出統一發票千萬得主。（資料照）

記者蕭筠／台北報導

快檢查幸運兒是不是你！今（25）日9、10月統一發票正式開出，其中，千萬特別獎號為「41482012」，200萬特獎號碼則是「58837976」，小7稍早公布中獎名單中，就出現一名千萬得主，僅花43元於台北市萬華區萬忠門市購買御飯糰、飲品等商品就中大獎。而全家便利商店同樣公布這次中獎名單，台北市福林店開出一組特別獎千萬元，消費者買的也是飯糰，只花了27元就幸運中獎。

▲小7中獎名單。（圖／業者提供）※點圖放大

小7公布統一發票中獎名單，有1位消費者獲得千萬大獎，且只花43元於台北市萬華區萬忠門市購買御飯糰、飲品等商品就幸運中獎，特獎200萬元部分則有4位得獎者，包括1人在新竹市香山區岦湖門市購買共93元的咖啡、1人在台北市千成門市購買共63元的咖啡及優酪乳、1人在新北汐止區湖前門市購買共10元統一奶茶、1人在新北板橋區勝多門市花費共395元購買民生用品。

另4位雲端發票專屬獎百萬得主，1人台北信義區北醫大在門市購買18元綠茶、1人於高雄前鎮區揚揚門市購買55元咖啡、1人於新北汐止區矽功門市購買統一麵包及飲品共65元、1人則是在桃園龜山的忠湖門市購買25元御飯糰，民眾們還不手刀對發票，快看看自己是不是就是千萬得主！

▲全家發票中獎名單。（圖／全家提供）※點圖放大

全家便利商店也公布，這次共開出1組特別獎千萬元，於台北市福林店，花費27元購買鮪魚飯糰幸運中獎。另外，特獎200萬元開出1組，於北市金信店開出，消費者花費109元購買零食，幸運獲獎。



頭獎20萬元，全家則開出4組，分別在桃園觀音新坡店與觀音大觀店、北市台科店、屏東長治德和店，消費者多半購買飲料商品。其中北市台科店的消費者，只花26元購買瓶裝水就得20萬大獎。而無實體電子發票專屬獎項1百萬元獎，全家開出1組，消費者於新竹橫山致豐店購買Let’s café幸運獲獎。

另外，全聯福利中心稍早也指出，開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中特別獎開出的幸運門市為台中忠明店，消費者花費769元購買有機生態軟糙米、義美全脂鮮乳、家樂氏格格脆即中了千萬特別獎。開出兩百萬特獎的門市則為板橋莒光店，消費者花費174元購買大波露巧克力就被幸運神眷顧。全聯強調，全聯9、10月份共開出超過40萬個獎項，提醒有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票。