快訊／統一發票9、10月中獎號碼出爐　增開六獎多1組！小確幸機會大增

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快訊／108年統一發票9、10月中獎號碼出爐

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社群中心／周偉承

又到了單月25日統一發票開獎的日子，本期的千萬特別獎號碼是「41482012」，快拿出發票對獎，看看你發大財了沒！提醒大家，上一期(7、8月期)如果中四獎，也就是中了獎金4,000元的朋友們，12月之後再領獎，可以省下800元的稅金！

▲▼統一發票9、10月期開獎號碼

▲趕快對發票！看看中獎幸運兒是不是你！（圖／社群中心製。）

請繼續往下閱讀...

如果沒有成為千萬大獎得主也別氣餒，本期(9、10月期)及11、12月期的增開六獎號碼，從上一期的2組增為3組，加上原來固定開出的六獎200元3組，200元獎項一共會有6組，獲得小確幸的機會大增！可以多賺一、兩頓飯錢！

►小7拉布條！狂賀發票中獎「一看金額」顧客驚呆　網笑炸：製作費就爆了吧

►26張發票嗨中4張！幸運女4600元爽入袋　曝「中獎撇步」網看哭：我都沒有

此外，財政部也提醒大家，從12月1日開始，彩券、統一發票課稅門檻從2,000元提高到5,000元，對中7、8月期發票四獎4,000元的幸運兒們，只要延到12月1日後兌領，就不用被扣稅20%，等於可以省稅800元。

另外，根據財政部消息，108年7、8月期統一發票1,000萬元特別號「45698621」中獎張數共計有14張，其中還有4張未領，包括在Google Play買30元App，以及在新北市金山地區農會購買150元好年冬農藥，以及在高雄三民區坎城7-11門市購買258元紅牛、七星菸等商品，在高雄市楠梓區的麥當勞後勁店買漢堡及咖啡130元。領獎期間到明年的1月6日，大家趕快翻翻口袋、錢包找找發票，千萬別錯過發大財的機會！

▲▼統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

▲趕快對發票！別放過任何發大財的機會！（圖／記者許力方攝）

►別跟財神爺擦身而過！7、8月期發票千萬大獎還有4張未領　30元買App是你嗎？

►統一發票7、8月中獎號碼出爐　中4獎等12月領獎省800元！

►不要讓財神溜走，更要把美神留在你手！

►用ETtoday新聞雲APP兌獎更方便

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