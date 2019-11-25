曾是香港最大民建聯變成少數黨　主席道歉：團隊不會解散

▲李慧琼。（圖／翻攝自《新華網》）

記者馬叔安／綜合報導

建制派在這次香港區議會選舉中大敗，過去的第一大黨民建聯主席李慧琼25日上午向支持者鞠躬致歉，並表示曾經提出辭去黨主席一職，但未獲中委會接納。她表示，團隊不會解散，同時會促請政府深刻檢討，自己去留微不足道，認為現時團隊最重要的是團結一致。

《東網》報導，本屆區議會選舉民建聯派出181位參選人，獲得21個議席，在選舉中受到重大挫敗，向支持他們的市民致歉，未來會繼續努力，爭取其他市民支持。

李慧琼指出，現階段暴力不斷，在選舉中不少候選人受到阻撓，民建聯會認真檢討原因，被問及民建聯是否被政府及反修例事件拖累，李慧琼回應，沒有任何藉口，是自己團隊做得不夠，未來會做好檢討工作。

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

至於在區選中取得4個議席的工聯會會長吳秋北表示，本屆派出62人出戰全港16個大選區，結果取得4個議席，他承認成績未如理想，卻是「非戰之罪」。

香港踏入議會新世代，政治版圖大變天。2015年選舉產生的區議會共有431席民選議員，當中建制派佔71.5%，民主派佔28.3%，建制泛民議席七三比。但經過24日的投票後，兩派形勢逆轉，泛民取得過半席位，多區大勝，最少七區佔一半議席。

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