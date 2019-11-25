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香港重現「中產階級與專家」移民潮　專家：將致人才流失

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▲▼香港抗爭，中環快閃活動 。（圖／記者吳立言攝）

▲香港抗爭，中環快閃活動 。（圖／記者吳立言攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港近數月來社會衝突不斷，許多機構的數據都顯示，港人移民傾向顯著增加，而最多受訪者想去移居目的地，分別是加拿大、澳洲和台灣。專家認為，考慮移民的大多數是中產階級和專業人士，如果他們不再回來，將導致香港專才流失，現階段政府亟須解決政治問題，穩住港人的信心。

《中評社》報導，近期的修例風波是新的催化劑，再加強了港人往外走的決心，據中文大學10月份發布的一項調查顯示，42%受訪市民有移民或移居外地打算，較去年底同類調查上升8%，其中更有近一成受訪者已付諸行動，為移民做準備。

▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港。（圖／CFP）

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，相比起之前的移民潮，當今有意移民的一批中產族群多為較年輕人士，隨著他們對香港失去信心，不願再留在香港，可能會將家人全部帶去外國長居。

報導指出，澳洲是港人移民最愛，有本地移民公司表示，澳洲的優勢在於與香港的時差較小，氣候也較溫和，而且澳洲地大物博，發展潛力高，加上都是實行英式普通法地區，專業人士較容易在當地就業。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，港人選擇移民，並非只因單一的原因，如香港的樓價過高、生活成本高等都是影響的因素。但移民海外亦有一定的風險，如收入、醫療、飲食習慣，以及社交網等問題，在決定移民前都要認真考慮。

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