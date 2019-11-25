選舉讓民眾更有力量！港民中環集會包圍建制派黨主席

記者吳立言、馬叔安／香港—台北連線報導

香港泛民主派在在24日的區議會選舉中大勝，香港民眾25日中午舉行「中環和你 Lunch X Stand with PolyU」活動。現場的民眾表示，這次選舉是繼人權法案以來另一個勝利，讓他們更有力量。到場的建制派新民黨主席葉劉淑儀在畢打街被民眾包圍，由防暴護送離開。

▲香港抗爭，中環快閃活動 。（圖／記者吳立言攝）

▲中環站外和你lunch活動。（圖／記者吳立言攝）

《ETtoday新聞雲》記者直擊，現場街頭有大量民眾聚集，有人舉著控訴香港警察的英文標語，其中一名民眾在受訪時表示，「五大訴求」還沒有一項達到，因此一樣要堅持，希望當選的議員聆聽民眾、保護學生，「因為我們可以把他們推上去議會那邊，我們一樣也可以把他們拉下來。」

▲受訪者希望當選的議員聆聽民眾 。（圖／記者吳立言攝）

記者在現場發現，群眾突然都跑到路中間，也有警察到場，大批民眾包圍由防暴警所保護的建制派新民黨主席葉劉淑儀，最後葉劉淑儀在員警的保護下離去。

▲有建制派政黨主席在員警保護下離場。（圖／記者吳立言攝）

香港24日舉行區議會選舉，至晚上10時30分結束，共有294萬名登記選民參與投票。香港選舉管理委員會主席馮驊25日凌晨宣布，本次投票率高達71.2%，創下歷史新高，成為香港史上最高的一次。各點票站徹夜計票，目前民主派取得大勝，建制派多人失利。

►香港區議會選舉徹夜開票 「投票率達71.2」創下歷史新高！