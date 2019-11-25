「光頭劉Sir」籲中央停援香港：讓他們看看沒祖國幫助是如何

▲香港警務處機動部隊警署警長劉澤基。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港24日區議會選舉結果，素有「光頭劉Sir」之稱的港警劉澤基25日在微博直言，「雖然我不想這樣說，但香港人真的針不刺到肉不知痛，未來的日子，就讓你們說的『攬炒（兩敗俱傷）』發生吧」，希望中央政府停止對香港人的幫助，「就讓他們看看沒有祖國幫助後的香港是如何光景！」

劉澤基表示，今次香港的區議會選舉，是建制派敗下來了。差不多每一個議席，都是以四成票敗下來，這顯示了香港有六成人，某程度上來說是支持破壞支持暴力，未來數年香港情況一定更差，「希望這是壞到極處破而後立吧！香港警察，未來數年有得你忙，兄弟們要有身心準備。」

▲ 香港24日區議會選舉，泛民派大勝。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，要讓香港人反省，就讓他知道以往日子，中央政府是如何幫助我們，如何愛護我們香港人，愛祖國的香港人，「未來我會繼續和你們努力保護香港，但告訴你往後日子一定不好過，大家要有心理準備。」

香港踏入議會新世代，政治版圖大變天。2015年選舉產生的區議會共有431席民選議員，當中建制派佔71.5%，民主派佔28.3%，建制泛民議席七三比。但經過24日的投票後，兩派形勢逆轉，泛民取得過半席位，多區大勝，最少七區佔一半議席。

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