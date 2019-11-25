摩天大樓詛咒？大陸經濟放緩　475米高的武漢綠地中心工暫停

▲大陸許多興建中的摩天大樓紛紛淪為爛收尾。圖為上海摩天大樓。（圖／視覺中國CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸最大房地產之一的綠地集團（Greenland Group）因拖欠大筆工程款，中國建築第三工程局公司（CCTEBC）已暫停475公尺高的武漢綠地中心工程。目前大陸有10多座高300公尺以上的摩天大樓，都因為資金不足而延緩工程。武漢分析師表指出，「這種情況不會很快就獲得改善。」

根據金融時報報導，大陸經濟放緩，加上信貸供應減少，許多建築集團面臨挑戰變多，壓力也更著增大。上海易居房地產研究院分析師嚴躍進表示，「花費巨額資金的超高摩天大樓不能在預期時間內完工，是一種經濟衰退的典型現象」，這些集團都是靠信貸融資，如果縮減貸款他們就會陷入困境。

房地產諮詢公司中國指數研究院（China Index Academy）分析師李國政表示，現在綠地集團面臨著兩難的抉擇，「因為已經對大樓投入大量的資金，不能放棄這個項目，但是如果繼續下去，將會找不到租戶，還要面臨支付龐大的維護費的風險」。

蘇州中南中心高729公尺的摩天大樓，若建成將成為世界第二高，但工程在2015年開工後不久就停工。中南集團一名員工表示，「目前最適合的選擇就是放慢施工的進度，直到市場復甦。」

德銀證券駐香港分析師勞倫斯 （Andrew Lawrence）在1999年提出「摩天大樓指數」，又稱為「勞倫斯魔咒」或「摩天大樓詛咒」。他發現經濟衰退或是股市暴跌，都會發生在大樓完工的前後。