男大生取名「春秋戰國」登熱搜！父姓劉母姓李...笑稱「老爸熱愛歷史」

▲ 武漢一名男大生名叫「春秋戰國」。（圖／翻攝自微博／鋒少1-S）

實習記者羅明輝／綜合報導

最近湖北武漢有位大一男生在網路上爆紅，甚至登上了微博熱搜，原因是他的名字實在很霸氣，竟然叫做「春秋戰國」。他透露，自己的父親因為喜歡歷史，心血來潮就幫他取了這樣一個名字，也因此讓他經歷了各種大小趣事。

綜合陸媒報導，「春秋戰國」是「武漢科技大學國際學院」機械工程系一年級新生，父親姓劉、母親姓李，全家唯獨他一個人姓「春秋」，正因為這樣一個獨特的名字，讓他一進大學就瞬間成為了校園紅人。他提到，由於父親喜歡歷史，早在他還沒出生前，就已經決定如果是女兒就叫做「絲竹」，男生就取名「戰國」，「照理來說，我本來應該叫『劉戰國』，但爸爸後來突發奇想，把我的姓改成了『春秋』。他告訴我，春秋戰國時代是個百家爭鳴、思想迸發的時代，是歷史上特別的時期，所以將賦予了我這個名字。」

▲「春秋戰國」提到，自己的名字是喜歡歷史的父親取的。（圖／翻攝自微博／鋒少1-S）

「春秋戰國」表示，正因為名字實在太獨特，他人生中遇 過許多尷尬的情況，像是他在高考後和朋友到餐廳吃飯，店家推出只要出示准考證就能打折的優惠，正當他秀出准考證，卻因為證上的姓名，被服務生認為「是開玩笑、偽造的」，就這樣不幫他打折；考上大學後，每次自我介紹時，也都被人誤會是使用遊戲暱稱或假名，讓他往往要花上一段時機解釋自己名字的由來。

雖然遭遇過不少麻煩事，但「春秋戰國」說自己其實還是很喜歡這個名字，名字幫他開啟了與陌生人之間的話題，讓他認識了更多朋友。他也透露，未來有考慮繼續把「春秋」這個姓氏流傳下去，要是以後有孩子的話，可能會幫他取名叫「春秋謹」。

▼ 因為名字奇特，「春秋戰國」瞬間成員校園紅人 。（圖／翻攝自微博／鋒少1-S）

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