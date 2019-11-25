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逛完耶誕城！人潮退去…廣場「一條垃圾現形」圍造景排好　他狂嘆台人素質

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO在耶誕城看到沒水準一幕。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「新北市歡樂耶誕城」邁入第9年，15號正式點燈，吸引許多民眾前往賞燈。一名男網友25號清晨在臉書社團貼文，分享在耶誕城看到的一幕，只見一排垃圾被丟在廣場造景旁，讓他忍不住大批台灣人素質。看到照片後，其他網友也紛紛留言，「方便都變成隨便」、「接下來跨年才是重頭戲啊！」

這位男網友25號清晨在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，文中透露地點就是板橋耶誕城，他拍下廣場中間的造景，只見人潮似乎已經散去，但造景邊邊卻圍了一排的垃圾，包括塑膠袋、寶特瓶、紙袋、飲料杯等等。諷刺的是，丟垃圾的人還把東西「整齊地」圍著造景排好，就像是隨手丟垃圾也要有秩序一樣。原PO就在文中直批，「還敢笑別人素質，一堆垃圾，說人啊！」

請繼續往下閱讀...

看到照片後，網友就紛紛留言，「台灣沒公德心的人真的很多，看看新聞觀光風景被多少人破壞，還敢嘲笑別人」、「我記得廣場有垃圾桶啊……至少六個」、「正常發揮而已～12/14、15這二天才是重頭戲……真正辛苦了那些清潔人員」、「而且垃圾桶永遠是垃圾山……回收桶就在旁邊，還可以看著人把寶特瓶丟垃圾桶的一堆。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲廣場造景被丟了一排垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）

還有人表示，「餐飲業做久了就知道台灣鯛的威力」、「剛從那邊回來，路上在噴泉也撿滿多垃圾的，但垃圾桶不多，如果可以臨時增設幾個簡易的垃圾桶應該會好一點」、「一年比一年還髒，明明就有垃圾桶自己沒手拿沒腳走去丟嗎」、「等你看到有人現場有連捲都沒有然後屎朝上的尿布躺在聖誕樹上再說，我不是諷刺，是真實狀況敘述。」

不過也有網友分享自己去耶誕城的經驗，「昨天邊緣人我一個人去耶誕城走走，也因為夠邊緣所以注意很多路人，其實外國遊客人數應該不輸台灣人，日本、韓國、穆斯林、越南、印尼跟老外都有」，說這些垃圾不能代表是台灣人丟的，「記得前兩年外媒還誇獎台灣跨年垃圾量比其他先進國家少很多，雖然老鼠屎仍很多，但相信國人的水準素質應該越來越好。」

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