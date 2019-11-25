八仙塵爆奇蹟男孩擄人虐打判拘50日　4年前植皮200萬全民買單再惹議

▲陳柏安康復後陸續捲入毒品、擄人等案件。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃翊婷／新北報導

在八仙塵爆中被稱為「奇蹟男孩」的陳柏安去年1月因為夜店包廂費起糾紛，竟然當街攔車擄人，今年10月出庭時還嗆記者「你不覺得這樣很鬧嗎？」現在，最新判決結果出爐，新北地院法官依剝奪他人行動自由罪判處陳柏安拘役50日，另外6名友人也被以同罪分別判處拘役40至55日不等，皆可易科罰金。

現年21歲的陳柏安走出八仙塵爆傷痛，卻因為毒品、妨害自由等案件頻繁進出警局，去年1月間他和朋友在夜店因為包廂費起爭執，氣得找來友人分別搭乘兩輛轎車，以前後包抄的方式將胡姓男子搭乘的計程車攔下，當街將人拖下來痛打一頓，再押上車載往山區繼續以棍棒施虐，最後丟包在住處附近的交流道。

▼▲陳柏安和友人當街攔車、擄人凌虐。（圖／東森新聞）

對於捲入這場糾紛，陳柏安今年10月21日以被告身分出庭，看見媒體記者馬上露出不悅的表情，並嗆聲「你不覺得這樣很鬧嗎？」而正式判決結果本月出爐，新北地院法官認為陳柏安以及另外6人欠缺對他人人身自由法益的概念，僅僅為了細故就當街擄人、動手毆打，可見法治觀念偏差，考量到他們事後願意無條件與受害者成立調解，因此依剝奪他人行動自由罪分別判處7人拘役40至55日不等，皆可易科罰金，全案仍可上訴。

其中，陳柏安被判處拘役50日，得易科罰金5萬元。反觀4年前他在八仙塵爆中受傷昏迷一個多月，出院時振興醫院還幫忙提早辦了一場18歲慶生會，外科部兼腫瘤外科主任常傅訓見狀一度哽咽，直說「看到神的恩典在你身上」；如今「奇蹟男孩」捲入擄人凌虐糾紛被判刑，網路上也掀起對於當年植皮200萬元由全民買單一事的正反意見討論。