護理師IG酸室友男友8＋9　法院認證「有屁孩味」賠4000元

記者黃翊婷／新北報導

蔡姓女大生與室友發生爭執，還掛斷對方郭姓男友的電話，雙方鬧得不可開交；同寢室的許姓女同學事後將爭執簡訊PO上Instagram，並加註「8＋9」等文字，沒想到竟然挨告求償6萬元。新北地院法官認為，「8＋9」一詞在網路文化中隱含流氓、屁孩等貶意，最後判許女應賠償郭男4000元較為適當。

▲許女在Instagram限時動態PO文酸郭男。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

郭男在判決書中主張，女友、許女以及蔡女是大學室友，3人因為住宿問題起爭執，他曾打電話質問蔡女，結果被掛斷，一氣之下改傳簡訊說明訴求，沒想到對方卻把簡訊內容截圖傳給許女，接著公開張貼在Instagram上，還加註「8＋9」等文字，顯然帶有羞辱的意思，況且截圖上面還有自己的手機號碼等個人資料，實在氣不過，這才決定提告求償6萬元。

而許女辯稱，簡訊內容是蔡女截圖後轉傳，她也的確有在圖片旁邊加註，只是Instagram的PO文屬於限時動態，24小時內就會自動消失，自己的帳戶也設定為非公開，一般人無法輕易瀏覽帳號內的文章、照片，當然也不構成公然侮辱。

▲郭男想幫女友擺平室友之間的住宿爭執，最後卻鬧上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

新北地院法官認為，該篇爭議PO文有181人可以瀏覽，上頭也的確清楚寫著郭男的手機號碼；至於「8＋9」的部分，在網路文化中常隱含「流氓」、「屁孩」等貶抑意義，顯然屬於侮辱他人之字詞，再搭配截圖，已足以讓網友認定「8＋9」所指的對象就是郭男。

法官接著表示，考量到郭男目前仍在學、無正職收入，許女則在畢業之後從事護理師工作，加上PO文可供觀覽的時間不長、人數不多，侵害程度尚屬輕微，最後判女方應賠償4000元較為適當，其餘超出部分則屬無據，不應允許。