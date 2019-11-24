疑把護爛外側當邊坡！23歲男試駕特斯拉墜橋…攤手仰天慘死「血沿磚縫流路面」

記者張君豪、陳以昇、黃彥傑／新北報導

國道中山高北上汐止匝道接國道三號的南下匝道24日發生墜橋事件，23歲的華姓駕駛載著特斯拉營業員、韓國籍乘客進行車輛試駕，意外撞上橋墩、護欄，隨後翻越護欄墜下。詳細的墜橋原因，有待警方進一步調查釐清。

這起事件發生在24日下午，華姓駕駛載著特斯拉營業員、韓籍乘客從內湖出發，進行車輛試駕，卻因不明原因自撞，導致車輛撞成廢鐵。路人發現情況，趕緊幫助3人下車。

▲23歲的華男墜橋慘死。（合成圖／記者郭世賢翻攝、張君豪翻攝）



3人下車後，華姓駕駛因為不明原因，走到護欄旁邊，隨後翻越護欄，從16公尺高的橋上墜下，導致當場身亡。華男的父母接獲消息，趕忙前往現場，一見到兒子的遺體當場痛哭失聲。

目擊者指出，他聽見高速公路有巨大撞擊聲，隨後就看見一名男子爬上護欄，自己掉了下來，因此感到相當不可置信，「真的很離奇，他跑到另外一邊（內側匝道）為什麼會跑到另外一邊自己跳下來」、「就很奇怪，他自己就這樣跳下來，根本拉都拉不住！」

▲警方後續將進行採樣抽血，進行酒精測試、毒藥物化驗。（合成圖／記者郭世賢、張君豪翻攝）



目前警方仍在進一步調查，後續將採樣抽血，進行酒精測試及毒藥物化驗，以釐清華男的詳細死因。事件發生後，也有消息指出，華男可能是發生事故後，神智仍不清楚，想到邊坡休息，因此才誤翻護欄，導致墜落；不過這些假設仍待進一步調查，才能證實。

國道警方說明，目前華男的遺體已送往新北勢板橋殯儀館冰存，檢警預計明日勘驗。據了解，華男家住北投區，在家排行老么，家境富裕，假日帶著韓籍女友到內湖的特斯拉總部賞車、試駕，沒想到發生這起意外，讓家屬傷心欲絕。

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