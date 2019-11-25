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逼車女友強塞後座　台南男溫泉旅館性侵嗆：如果分手就一起死

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車,駕駛,開車（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲陳男找來謝姓友人一起把小美強押上車。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子2016年10月間不滿女友小美（化名）提出分手，不僅當街高速逼車攔停，還以「要跟妳一起死」等話威脅，強行將人載到溫泉旅館性侵。雖然陳男堅稱一切都有經過小美同意，但台南高分院合議庭認為，假如兩人當時已經復合並相約去泡溫泉，女方不會始終都坐在汽車後座，況且行車紀錄器影像也顯示男方有逼車行為，最後依強制性交等罪判處4年有期徒刑。

判決書中提到，陳男不滿小美提出分手，2016年10月底開車到對方下班必經之路堵人，一發現目標隨即高速衝出，將人攔停路肩後再拔除機車鑰匙，還命令同行的謝姓友人一起把女友塞進車後座並反鎖門窗；接著，他先把謝男載回家，再和女友前往大賣場的停車場談判，以「要跟妳一起死」等話威脅，強行將人帶到附近的溫泉旅館。

▲▼ 溫泉。（圖／pizabay）

▲陳男以死相逼，把小美帶到溫泉旅館性侵。（示意圖／取自免費圖庫pizabay）

陳男進到房間後，立即拿出電擊幫抵住小美的下巴，嗆聲「要把妳電暈」、「如果分手就一起死」，再利用體力優勢將人強壓在床上性侵；但事情到這裡還沒結束，他在完事後12小時打電話給女友，恫稱「我現在再給妳一次機會，妳剛剛是跟我說，叫我以後都不要再打電話給妳，妳要跟我斷絕聯絡，是不是？我跟妳講，如果要這樣的話，我跟妳保證，我一定會再去抓妳」。

而對於挨告性侵，一審還被判處3年10月有期徒刑，陳男提出上訴並反駁，當天是在路上巧遇小美，沒有攔停也沒拔機車鑰匙，「她拒絕和我說話跑到路中央，我怕發生危險才追上去，她一氣之下自己坐進車後座，還把車門反鎖」，接著兩人在大賣場的停車場談了30、40分鐘，復合之後才前往溫泉旅館，就連發生性關係也有徵得同意，「我沒拿電機棒嚇她，她只說出我們吵架的片面過程。」

▲▼手機,打字,傳訊,iphone。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳男事後還打電話威脅小美，逼對方不可以和自己分手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，台南高分院合議庭調閱小美的機車行車紀錄器影像，只見陳男駕駛的小客車是從左側出現，一路貼近將她逼往路肩，最後直接停擋在前方，可見女方的確是遭到逼車攔停。

合議庭接著表示，假如兩人在前往溫泉旅館之前已經復合，小美應該會由後座改換至副駕駛座的位置，以便談話，怎麼會從頭到尾都是坐在後座，表現得像是在搭計程車一樣，加上他頻頻以死相逼，女方才會不敢向旅館人員求救，最後決定不採信男方說法，依成年人與少年共同犯剝奪他人行動自由罪、強制性交罪，分別判處10月、3年6月，合併應執行刑期4年，全案仍可上訴。

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