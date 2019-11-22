嫁了才知韓籍夫只能舉一半　「吵架逼下跪」老婆心寒放生

記者黃翊婷／新北報導

珍珍（化名）2017年5月間與在網路上認識的韓國籍男子阿彬（化名）結婚，沒想到對方竟然隱瞞自己有性功能障礙，後來雙方發生爭執，還被要求下跪道歉，否則就要離婚，兩人僅同居3個月就分開，苦等2年情況也沒有好轉，這才心寒決定訴請離婚，最後獲得新北地院法官判准。

珍珍在判決書中主張，與阿彬是在網路上認識，進而交往決定步入婚姻，兩人2017年5月間在台灣登記結婚，預計6個月後再舉辦婚宴，「我們婚前有相互詢問是否罹患什麼疾病，我老實告知患有類風溼性關節炎，他則稱自己沒有疾病問題，後來人來到台灣，我才知道他有勃起不全的問題。」

▲珍珍婚後與阿彬經常發生爭吵。（示意圖／取自免費圖庫123RF，與本文當事人無關）

更讓珍珍覺得誇張的是，阿彬婚後經常為了小事大發脾氣，連勸告應該守時、去就業服務站找工作也氣到破口大罵，根本無法理性溝通，讓她的生活過得戰戰兢兢，心理壓力很大，「2017年8月間我們又吵架，他要我下跪道歉，否則就要離婚，然後我們就簽了離婚文件」，隔了一個月對方就搭機離開台灣。

珍珍無奈地說，阿彬臉書經常加入女性好友，LINE之類的通訊軟體也是使用與女性的合照當頭像，詢問過是否正在和他人交往，結果就被刪除好友，從此無法得知對方的網路動態，「我們在台同居僅3個月，分居迄今已超過2年，顯然他已經無意維持婚姻，希望法院判准我們離婚。」

▲阿彬回到韓國才告知珍珍不會出席婚宴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

而珍珍的友人也出庭證稱，最後一次看到阿彬，是他來台期間去韓國公司工作一週的時候，之後就全靠珍珍扶養，兩人常常為了小事吵架，要求下跪道歉那次讓女方無法忍受，雙方簽字離婚，男方反悔並藉口看不懂中文，飛回韓國後隨即失聯。

新北地院法官調閱出入境資料，確認阿彬在2017年9月16日離境之後，就沒有入境台灣的紀錄，經過網路公告通知也未到場或提出書狀答辯，可見兩人在客觀上只剩下夫妻之名，感情淡漠也無意再繼續共同生活，最後裁准兩人離婚，為這段跨海之戀寫下句點。