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回國前一天太放鬆！移工「硬上美眉機車後座」…罰6萬驅逐出境

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▲性侵,變態,性騷擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲香香從診所走出來時，突遭1名印尼籍男子搭訕，強行要上她的機車後座還伸手偷摸她。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

香香（化名）9月看完病從診所走出，準備騎車離開時，1名印尼籍男子阿弟（化名）突走上前詢問可否坐乘坐在她機車後方，嚇得她趕緊拒絕並撥電話向男友求救。阿弟見狀急忙阻止，但伸手時還趁機偷摸了香香身體，讓她當場崩潰。台中地院依強制罪、性騒擾防治法判阿弟2個月，得易科罰金6萬元，執行完畢後或赦免後，驅逐出境。

據判決，阿弟在台居留工作，9月9日住在仲介公司安排的宿舍準備隔日搭機返國，留宿當晚8點多他在宿舍外閒晃，見身材曼妙的香香從診所走出欲騎機車離開，一時興起上前詢問，「能不能坐妳的機車」。香香對於阿弟突如其來的舉動感到莫名其妙，嚇得趕緊拒絕，但阿弟卻不顧她反對，仍執意要上跨上她的機車後座。

香香見情況危急趕警拿出手機打電話報警，並向男友求救，阿弟擔心事情曝光會遭殃，便一手拉機車，一手欲搶走香香的手機，但雙方對抗過程中，阿弟忍不住己慾，出手從她的肩、腰部順勢往下，偷摸得逞。被陌生人觸碰的香香受刺激後崩潰大哭，阿弟的2名同鄉友人見狀立刻上前阻止，把阿弟拉回宿舍。

阿弟到案後坦承犯行，並稱因為自己要準備回國了，心情相當放鬆，才會想調戲女子，但法官認為他搶手機時，手還很不老實的偷襲，從重依強制罪論處，判他2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，執行完畢後或赦免後，驅逐出境。

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