　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際扶輪3502地區發揮連結力量　公益捐贈桃園生香關懷協會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國際扶輪3502地區發揮連結力量，做公益。（圖／李銘智提供）

▲國際扶輪3502地區總監楊肅欣(右二），發揮連結力量15個扶輪社和熱心企業一起做公益。（圖／李銘智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一個人的力量有限，但連結一群人的力量，是無限的。國際扶輪3502地區總監楊肅欣24日指出，響應國際扶輪2019-20年度主題「扶輪連結世界」，國際扶輪3502地區有15個扶輪社和熱心企業，共同捐贈45萬元給桃園市生香文教關懷協會，做為推動弱勢孩童才藝課程經費，發揮互相連結的獨特力量，提升孩子的成長學習環境。

▲國際扶輪3502地區發揮連結力量，做公益。（圖／李銘智提供）

▲國際扶輪3502地區總監楊肅欣（右二），發揮連結力量15個扶輪社和熱心企業一起做公益。（圖／李銘智提供）

楊肅欣是執業律師，是桃園的資深扶輪人，和同樣也是扶輪人的生香文教關懷協會前理事長李銘智相識，了解到生香協會長年來，投入於偏鄉的弱勢孩童才藝學習，每年定期舉辦成果發表，覺得是非常有意義的事。

▲國際扶輪3502地區發揮連結力量，做公益。（圖／李銘智提供）

因此，由3502地區的桃園百齡、桃園、經國、西北、大興、桃花源、八德、東南、中山、圓夢、鳳凰、和平、航空城、青埔、陽明等15個扶輪社，以及現任理事長宋惠君、正言權業不銹鋼等熱心企業，相互連結做公益，22日於桃園南門國小進行課程捐贈。

▲國際扶輪3502地區發揮連結力量，做公益。（圖／李銘智提供）

▲桃園市生香文教關懷協會前理事長李銘智（左一）表示，該會開辦弱勢學童的才藝課程，迄今有7688位學童受惠。（圖／李銘智提供）

桃園市生香文教關懷協會由前縣議員江永忠創會，前理事長李銘智表示，生香文教關懷協會開辦弱勢學童的才藝課程，有電腦、書法、舞蹈、街舞，直笛，數位繪畫等多元課程，今年是第13年，總受益人數有7688位學童，2019學年度開辦才藝課程計畫，參加的小學有39間、42個才藝專班，約788位學童受益。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
IU唱到一半接獲具荷拉死訊！硬擠微笑二次安可：唱不下去請幫我
接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！　金希澈「突刪光IG好友」
GD退伍秒見具荷拉！　3周前曬合照「至親4人永缺2」
外送員蛋蛋痛哭！　一脫褲「蚯蚓擠爆」醫驚：精蟲恐死光
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019桃園社造博覽會　鄭文燦：注入地方創生找回社區力量

南華大學校慶運動會　多元文化活力呈現

蔡英文口誤「王惠美」　呼籲支持與嘉義市民生活在一起的王美惠

國際扶輪3502地區發揮連結力量　公益捐贈桃園生香關懷協會

與新住民媽媽談教育　李佳芬：語言政策決定國家未來方向

無人機群飛競賽嘉義場　故宮南院星光燦爛

選舉絕無治安空窗期 　黃偉哲宣示警民力合作發揮1+1大於2治安效果

韓國瑜嘉義造勢拉抬傅大偉　將爭取鐵路高架化中央全額補助

林俊憲灣裡後援會成立　陳菊、潘孟安強力輔選

收不到訊息的山林藏著美食　布農族「油芒小米糕」有家的記憶

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

李千那.苗可麗.孫可芳「台語版百老匯」　金馬開場「多元、自由」感動泛淚

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

糗了！韓國瑜嘲諷小英又搞錯...　蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

《聲林之王2》12分鐘感動大回顧　這場結束「不是終點，而是起點」

到林森北勇闖「黑漆漆按摩店」按到一半被阿姨問：要不要那個？

2019桃園社造博覽會　鄭文燦：注入地方創生找回社區力量

南華大學校慶運動會　多元文化活力呈現

蔡英文口誤「王惠美」　呼籲支持與嘉義市民生活在一起的王美惠

國際扶輪3502地區發揮連結力量　公益捐贈桃園生香關懷協會

與新住民媽媽談教育　李佳芬：語言政策決定國家未來方向

無人機群飛競賽嘉義場　故宮南院星光燦爛

選舉絕無治安空窗期 　黃偉哲宣示警民力合作發揮1+1大於2治安效果

韓國瑜嘉義造勢拉抬傅大偉　將爭取鐵路高架化中央全額補助

林俊憲灣裡後援會成立　陳菊、潘孟安強力輔選

收不到訊息的山林藏著美食　布農族「油芒小米糕」有家的記憶

最新甜寵劇《明月照我心》來了！「傲嬌王爺夢遊爬上床」爆笑開追

2019桃園社造博覽會　鄭文燦：注入地方創生找回社區力量

警方調查具荷拉住家！　粉絲看現場照「發現一疑點」：心真的好痛

崔始源點讚「香港青年挨子彈」新聞　被陸網罵翻⋯親上火線道歉

大陸2.4萬公務員缺額被考生搶爆！錄取比例60：1

南華大學校慶運動會　多元文化活力呈現

韓國瑜義賣簽名T最高喊到10萬元　還有韓粉得標後激動落淚

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單　25人份料理全賠…老闆心碎：當愛心餐吧

蔡英文口誤「王惠美」　呼籲支持與嘉義市民生活在一起的王美惠

具荷拉被偷拍　熱搜關鍵字卻超殘忍...網點出真相2.8萬人認同

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

地方熱門新聞

與新住民談教育　李佳芬：語言政策決定國家方向

蔡英文：支持與嘉義市民生活在一起的王美惠

國際扶輪3502地區　發揮連結力量做公益

絕種富商西藏求子　妻生轉世活佛

無人機群飛競賽故宮南院星光燦爛

韓國瑜、傅大偉爭取嘉市鐵路高架化中央補助

內蒙陸配回娘家　包鋼18小歌聲迎接

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

手作藝品也有洋蔥　馨生聖誕市集在巨城

老婦倒臥血泊中　暖警及時救回一命

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

南華大學校慶運動會活力呈現

遇警盤查被逮 通緝男喝酒壓驚

竹市民調　鄭宏輝勝鄭正鈐3.5%

更多熱門

相關新聞

「被世界遺忘的角落」微縮特展

「被世界遺忘的角落」微縮特展

11/20~12/1於大潤發內湖二店展開「被世界遺忘的角落」微縮特展，將各國兒童面臨的五大受暴議題（童工、童婚、童兵、人口販運、兒童虐待），以14個微縮模型人偶布置於賣場各個角落，讓民眾藉由文字、連結動畫故事了解孩子們的處境與需求，並可直接線上捐款「終止兒童受暴」或加入「資助兒童計畫」。

小情侶看病沒錢抱哭…女主播一句話救

小情侶看病沒錢抱哭…女主播一句話救

中壢11歲童擺攤賣襪　社會局協助病父就醫

中壢11歲童擺攤賣襪　社會局協助病父就醫

中壢賣襪弟籌到錢了！病父拒捐款

中壢賣襪弟籌到錢了！病父拒捐款

東森購物廠商年捐上萬餃子助弱勢

東森購物廠商年捐上萬餃子助弱勢

關鍵字：

國際扶輪3502地區連結公益捐贈桃園生香關懷協會愛心雲

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

具荷拉住家身亡！　警方證實：正在調查中

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

休旅酒駕衝超市　父親推開愛女被撞飛

愛心哥餵一隻流浪貓！隔天見12坨陰影

具荷拉才答應雪莉「連你的份活下去」

KARA昇延「無法接受死訊」直衝具荷拉家！

徐小可玩遊戲狂喊阿翔！謝忻變臉：妳幹什麼？

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

北投望族少爺試駕特斯拉　自撞離奇慘死　

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面