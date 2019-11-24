國際扶輪3502地區發揮連結力量　公益捐贈桃園生香關懷協會

▲國際扶輪3502地區總監楊肅欣(右二），發揮連結力量15個扶輪社和熱心企業一起做公益。（圖／李銘智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一個人的力量有限，但連結一群人的力量，是無限的。國際扶輪3502地區總監楊肅欣24日指出，響應國際扶輪2019-20年度主題「扶輪連結世界」，國際扶輪3502地區有15個扶輪社和熱心企業，共同捐贈45萬元給桃園市生香文教關懷協會，做為推動弱勢孩童才藝課程經費，發揮互相連結的獨特力量，提升孩子的成長學習環境。

▲國際扶輪3502地區總監楊肅欣（右二），發揮連結力量15個扶輪社和熱心企業一起做公益。（圖／李銘智提供）

楊肅欣是執業律師，是桃園的資深扶輪人，和同樣也是扶輪人的生香文教關懷協會前理事長李銘智相識，了解到生香協會長年來，投入於偏鄉的弱勢孩童才藝學習，每年定期舉辦成果發表，覺得是非常有意義的事。

因此，由3502地區的桃園百齡、桃園、經國、西北、大興、桃花源、八德、東南、中山、圓夢、鳳凰、和平、航空城、青埔、陽明等15個扶輪社，以及現任理事長宋惠君、正言權業不銹鋼等熱心企業，相互連結做公益，22日於桃園南門國小進行課程捐贈。

▲桃園市生香文教關懷協會前理事長李銘智（左一）表示，該會開辦弱勢學童的才藝課程，迄今有7688位學童受惠。（圖／李銘智提供）

桃園市生香文教關懷協會由前縣議員江永忠創會，前理事長李銘智表示，生香文教關懷協會開辦弱勢學童的才藝課程，有電腦、書法、舞蹈、街舞，直笛，數位繪畫等多元課程，今年是第13年，總受益人數有7688位學童，2019學年度開辦才藝課程計畫，參加的小學有39間、42個才藝專班，約788位學童受益。

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