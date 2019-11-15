年輕他們拚、老了我們顧！水餃商超有愛　年捐上萬餃子與東森一起助弱勢爺奶

▲老人院爺奶齊飆歌！ 東森副總裁廖尚文親赴南澳送暖。(採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者楊詩益)

▲相信每位爺爺奶奶都有屬於自己為這片土地打拼奉獻過的故事，如今他們老了需要後輩協助安養天年。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／宜蘭報導

「我相信每一個人在台灣這塊土地生長的過程當中，一定都會有貢獻，如今他們老了，輪到我們這些後輩在能力範圍內去照顧他們安養天年，是一件很有意義的事。」東森購物協力廠商龍信食品總經理邱慶宏14日參與東森集團副總裁廖尚文領軍的東森公益活動，前往宜蘭南澳天主教弘道仁愛之家陪伴老人唱歌、打鼓，儘管一路上手機因為工作事務持續響個不停，他仍面帶微笑全程參與、積極陪伴長輩、分送水餃，展現力行公益當仁不讓的熱情。

▲東森集團副總裁廖尚文（左）及龍信食品總經理邱慶宏（右）陪爺爺奶奶唱歌打鼓。

▲邱慶宏認為照顧老人是一件很有意義的事情。



「第一次送貨時，我怕公司司機服務不周到，因此特別跟車親自送餃子上門，當時還因為路不熟開了3個多小時的車才到。實際參觀後發現，雖然弘道仁愛之家看起來頗具歷史但卻維持得很乾淨，感覺得出來工作人員是真的很用心在照顧長輩。」今年2月透過東森集團《ETtoday新聞雲》得知「獨居、遭棄養老人擠爆宜蘭弘道之家 屋漏壁癌資金缺口500萬」，邱慶宏第一時間便答應每個月固定捐贈約2300顆餃子幫助這些弱勢爺奶，至今從未間斷。事實上，龍信食品的餃子在市面上可是大有來頭，不只在大遠百、環球購物中心都有設櫃，像是錢櫃等許多知名連鎖店都指定用他們家用料實在的餃子。

▲弘道仁愛之家的爺爺奶奶都很喜歡吃熱騰騰的愛心餃子。

「其實是我們要謝謝東森集團及東森購物主持人增釗的牽線，給我們機會加入東森慈善基金會的送愛行列！」邱慶宏還說：「其實老人家最需要的是關懷與陪伴，他們很需要說話的對象，增加生活上的互動和樂趣，看到這些長輩可以在安全的空間內自由活動，其實也是一種幸福，相信在台灣很多角落還有一些弱勢長者是我們看不到，更需要被關懷的對象」。

▲弘道仁愛之家收容許多南澳地區的弱勢長輩。

天主教弘道仁愛之家院長楊廷芬表示，這些水餃對院區的長輩們而言彌足珍貴，尤其在颱風天缺水缺電、聯外交通斷路或是氣候影響物價波動較大時，這些餃子就能派上用場，簡單讓長輩們果腹，而且弘道仁愛之家有餘力時，也會將這些餃子分送給南澳偏鄉地區的弱勢家庭或獨居長輩一起分享。

▲東森集團副總裁廖尚文（圖左）代表東森集團捐贈弘道仁愛之家20萬元，由范文東神父（圖右）及院長楊廷芬（圖中）代表收受。

活動當天，東森集團副總裁廖尚文也在寒風中送暖捐助20萬元，希望能為老人院拮据的經費紓困，同時也準備了吳宗憲代言的優適活敏捷膠原蛋白錠希望讓老人家顧腳骨、關節不卡卡。楊廷芬表示，非常謝謝東森集團的捐助，預計作為讓院內爺爺奶奶生病看診之用，畢竟醫療費用對這些已無謀生能力的長輩們而言是一筆沉重的負擔。

楊廷芬也說明，目前弘道仁愛之家也正積極爭取政府補助長照車輛以照顧更多南澳地區的弱勢長者，在人力部分也盡量錄用在地年輕人，希望透過讓在地幫助在地的方式，強化南澳地區的照護機制。此外，也相當歡迎各種專長的志工來陪伴老人家，像是有些愛心義剪團體、一些芳療、手作、畫畫課等老師來的時候，長輩們都會好開心，只要事先打電話告知，原則上院內人員都很樂意協助安排時段，讓大家來陪陪老人家。

▲廖尚文頻頻主動邀請爺爺奶奶們一起唱歌，歡樂零距離。

推廣善心、傳播愛並回饋社會，是東森集團近20年來努力不懈的工作之一。東森集團長期關注偏鄉部落兒童的健康與學習權益，透過東森購物會員們的愛心捐助弱勢學生愛的早餐，近年更進一步關注銀髮族需求，巡迴全台老人院陪伴爺爺奶奶，相信以實際行動陪伴，就是關愛銀髮族的不二法門，實現幼有所長、老有所養，無私分享愛的和諧社會。

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