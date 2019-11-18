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20多歲小情侶看病沒錢「抱在一起哭」　女孩捂肚蹲地…美女主播問一句話淚救

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▲▼20多歲小情侶看病沒錢「抱在一起哭」　女孩捂肚蹲地…美女主播問一句話淚救。（圖／翻攝潞河醫院、高莉微博）

▲小情侶看病沒錢，在醫院櫃檯「抱在一起哭」。（示意圖／翻攝潞河醫院網站）

記者許力方／綜合報導

北京發生了一段溫暖故事在網路瘋傳，潞河醫院的收費櫃台旁，一對年約20多歲的小情侶，女孩手捂著肚子，和男友低語，發現不夠錢支付醫藥費人民幣2430元（約台幣1萬元），焦急地抱著一起哭，當時央廣電台女主播高莉路過心有不捨，追上前詢問，轉帳借款600多元（約台幣2650元），事後將過程PO上網，引發熱議。

高莉的PO文15日被瘋狂轉發，她在文中描述，原本只是到首都醫大附屬北京潞河醫院辦事，結果在收費櫃台偶遇一對20多歲的小情侶，看起來像是外地來工作的，正在用手機查詢帳戶，發現錢不夠支付醫藥費，女孩手一直捂著肚子，當場蹲在地上哭了起來，男孩也沮喪地靠著牆，閉上眼沉思。

▲▼20多歲小情侶看病沒錢「抱在一起哭」　女孩捂肚蹲地…美女主播問一句話淚救。（圖／翻攝潞河醫院、高莉微博）

▲不捨女孩捂肚蹲地哭…美女主播問一句話借錢淚救。（圖／翻攝高莉微博）

高莉形容，當時已經結完帳，正準備離開，在等電梯時，突然心有不忍，趕緊折返回櫃檯。眼見小情侶抱在一起哭，她上前開口「你們差多少錢？」男孩滿臉錯愕睜開眼，女孩也站起身，看著她，但都沉默沒有說一句話，她繼續追問「你們差多少錢，我可以借。」

最後，高莉以手機轉帳借給男孩600多元，並將金融卡借給對方拍照存證，隨即轉身離開，走不到10公尺，小情侶追上來，女孩撲進她懷裡哭喊「謝謝你，姊姊！」當下她也心疼得落下淚。

高莉16日向《新京報》證實，15日下午在醫院看到小情侶抱著哭，覺得很可憐，出於本能上前詢問幫助，但雙方都沒有留下聯絡方式，她僅是透過手機微信轉帳，男方有拍下金融卡照片。雖然走出醫院曾擔心對方會不會還錢，但她觀察判斷兩人並非詐騙，少買一件衣服、少吃一頓飯就能幫到人，也是很值得，朋友也都給予正面肯定評價；至今她仍未收到欠款。

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▲▼20多歲小情侶看病沒錢「抱在一起哭」　女孩捂肚蹲地…美女主播問一句話淚救。（圖／翻攝潞河醫院、高莉微博）

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