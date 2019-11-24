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不用怕自行車被偷...新竹左岸投入1775萬　20座景觀廁所大升級

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▲公廁。（圖／新竹市政府提供）　

▲新竹市府再投入1775萬，將全面擴大升級20座景觀廁所，預計2020年起陸續完工。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹左岸廁所將大變身，上廁所不用怕自行車被偷！新竹市政府投入近5億整建新竹左岸，將荒地變綠地，滑板公園、棒壘球場串聯成「左岸運動公園」假日更吸引人潮，原本分布左岸的12座老舊公廁也將全面升級，市府再投入1775萬，將全面擴大升級20座景觀廁所，除簡約風格、明亮通風，更新建超大無障礙廁所、為原本公廁兩倍大，讓民眾可以將自行車攜入如廁，對騎士更加方便安心，預計2020年起陸續完工。

▲公廁。（圖／新竹市政府提供）

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▲升級後的景觀廁所，除簡約風格、明亮通風，更新建超大無障礙廁所、為原本公廁兩倍大，讓民眾可以將自行車攜入如廁，對騎士更加方便安心。

環保局長江盛任說，新竹左岸目前雖有12座公廁，分佈於壘球場、溪埔子人工濕地、台68線旁古賢里等3處，但皆為老舊的傳統式流動廁所，空間小且易產生味道，且未設置無障礙廁所，經常收到民眾抱怨，將為新竹左岸廁所進行全面改造。

為提升民眾如廁品質，環保局規劃於自行車道周邊各區域，秉持「簡約風格、通風除味、自然採光」三大原則，設置形式簡約、色調質樸、內部空間寬敞的景觀廁所，廁所基座以灰色金屬材質與鋁製框為主，外觀以抿石子砌成，完全融入左岸自然景觀，市府成功向環保署及水利署爭取880萬補助經費，搭配市款共將投入約1,775萬經費，共計設置5處20座景觀廁所，採兩期施工，明年起陸續完工。

▲公廁。（圖／新竹市政府提供）

▲頭前溪左岸公園面臨公廁過少且距離過遠的困境。

考量左岸景觀廁所使用多元性，每處均設置4座公廁，配置2座無障礙廁所、1座男廁、1座女廁，其中無障礙廁所特別打造超大空間，除讓行動不方便朋友使用，也讓民眾可把自行車帶入廁所內，保護自行車的安全。

環保局說，改善工程一期將整建2處共8座廁所，位於壘球場、溪埔子人工濕地，出入口分別從左岸前溪、左岸舊社進入，預計2020年2月完工；二期工程將改善3處12座廁所，位於柯子湖人工濕地、頭前溪橋下大廣場、櫻花大道區域等3處，出入口分別由左岸千甲、左岸水源進入，櫻花大道廁所因位居前溪與舊社之間，可從左岸前溪或左岸舊社兩個出入口進入，預計明年中下旬完工。。

新竹市政府近年成立檢警環平台，檢察官、警察單位、環保局聯手積極打擊非法丟棄，杜絕頭前溪偷倒垃圾，頭前溪左岸從堆滿廢棄物的荒地一步步升級成為適合市民運動的好所在。至今已投入近5億改造新竹左岸，以生態優先、景觀營造與低度維管整建左岸，新建滑板公園、棒球場與壘球場等，並規畫特色草原，如面積超過400個籃球場的水源草原正如火如荼建設中，改造成果也獲中央肯定今年獲得全國水環境大賞「水漾景觀獎」。

林智堅市長也表示，除了打造左岸運動公園、規畫特色草原，更整建自行車道、改善四大出入口，包括左岸千甲、左岸水源、左岸前溪、左岸舊社，明年將再改善3處出入口，讓市民朋友找路不再霧煞煞。

環保局也表示，新竹左岸正在設置「一致性」觀光導覽指標系統，串連城市區域、新竹漁人碼頭及17公里海岸線遊憩區，規劃指向標示、解說、景點資訊等服務系統，讓民眾能清楚周遭景點與方向，鄰近的生態環境、水岸設施、廁所、出入口等都能在指標上一覽無遺，提升景點能見度與旅遊樂趣，讓民眾暢遊27公里微笑水岸。

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