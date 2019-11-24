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王立強「良心規勸投誠」尋求庇護　澳議員力挺有勇氣：讓他留下來

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▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲王立強尋求澳洲的政治庇護。（圖／翻攝自The Age）

記者丁維瑀／綜合報導

自稱是中國間諜並叛逃到澳洲的王立強（Wang Liqiang）向媒體揭露北京干預他國選舉的手法，正在尋求政治庇護。對此，澳洲自由黨眾議員哈斯提（Andrew Hastie）讚賞王男的勇氣，他也呼籲政府盡快提供保護，讓王男繼續留在澳洲。

《時代報》（The Age）報導，哈斯提是澳洲國會情報和安全聯合委員會主席，他形容王立強（又譯王力強）揭發中國政府有系統又全面性的外國干預行動，此舉代表他是民主的朋友，「我認為，任何願意協助我們捍衛主權的人，都該得到我們的保護。」他敦促政府給予王男政治庇護。

有關此議題，澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）與外交部長佩恩（Marise Payne）都尚未回應。財政部長費登伯格（Josh Frydenberg）則拒絕就單一案件的細節表態，但說明這些曝光的消息讓政府感到擔憂，而王男是否獲得政治庇護，將由相關的執法單位審視。

王立強投誠澳洲，自爆以中國政府的名義，親自參與一系列的間諜活動，影響香港、台灣與澳洲的選舉，他向澳洲安全情報組織（ASIO）報告狀況。他表示，他叛逃是出於良心的驅使，「我參與旨在破壞世界民主的組織。」對於中國情報人員而言，這可說是前所未有的舉動。

▲▼間諜,情報,指紋。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

▲王立強聲稱自己是間諜，展開情報工作。（圖／示意圖／取自Pixabay）

根據王立強的說法，對他下令的間諜頭目，疑似與遭澳洲取消永久居住權的中國富商黃向墨（Huang Xiangmo）有著直接往來；黃向墨與香港商人向心（Xiang Xin）會面幾次，目標是獲得資金，建立關係網，協助黃向墨從澳洲擴展自己的商業版圖。

王立強說，「黃向墨遇到一些問題，需要向心的幫忙，才能在其他國家做生意。」他還提及，向心在香港的「中國創新投資有限公司」（CIIL）只是幌子，其實是替中國軍事情報單位工作，並在香港與台灣展開大量間諜活動。CIIL一名代表22日則回應，王男的指控「荒謬又不真實」。

黃向墨去年11月遭到澳洲當局驅逐出境；ASIO評估他對國安造成威脅，有可能代替北京參與其他活動。王立強表示，他的前老闆本月還與黃向墨見過面，但黃男離開澳洲後，影響力已大幅減弱，「考量到他在澳洲的重要性，中國放棄他了。」

王立強聲稱，目前間諜在澳洲的干擾情況仍非常活躍，他曾與一名高級情報人員會面，對方在首都坎培拉（Canberra）工作，「我知道他的職位非常重要。」ASIO前首長路易斯（Duncan Lewis）22日表示，中國政府正試圖透過「狡詐的」外國干預行動，掌管澳洲的政治體系。

上海警方23日晚間則發布通報指出，26歲的王立強是福建南平人，2016年10月因詐騙罪被判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月；2019年2月，王男偽造進口汽車投資項目，詐騙460多萬人民幣，直到2019年4月19日，上海市公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對他展開立案偵查。

▲▼自稱共諜王立強「詐騙被判刑」　大陸公安：假投資騙2千萬外逃。（圖／上海市公安局）

▲上海公安指王立強詐騙。（圖／上海市公安局）

根據這份情況通報，王立強今年4月10日前往香港，而他持有的中國護照以及香港永久居民身份證件都經偽造，「目前，公安機關對此案正在進一步工作中。」

►聲稱「捐給韓國瑜9000萬」　中國間諜王立強身分曝…上海公安：是詐騙犯

►自稱共諜！王立強心路歷程曝光　兒子出生「我出事怎麼辦」決心遠走澳洲

 
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